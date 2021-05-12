Россию ждет концлагерь? После бойни в Казани Дуров испугался за Telegram

Создатель мессенджера отреагировал на массовый расстрел и объяснил, почему у силовиков не было шансов предотвратить стрельбу

Фото: коллаж "Сегодня"

То, что "казанский стрелок" Ильназ Галявиев заранее рассказал о планах устроить бойню в школе Казани, не должно послужить поводом для охоты на ведьм или "превращения общества в концлагерь".

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Об этом в своем Telegram-канале заявил основатель мессенджера Павел Дуров.

По его словам, 19-летний убийца раскрыл свои планы в собственном канале всего за 20 минут до теракта, но еще пять минут канал оставался непубличным. Дуров предполагает, что Галявиев хотел оставить канал в качестве предсмертной записки.

Видео: Сегодня

"Модераторы Telegram действовали быстро: в течение часа после получения первых жалоб они заблокировали канал за призывы к насилию. Однако жалобы и подписчики появились в канале лишь после того, как убийца был задержан полицией", – констатирует Дуров.

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Он подчеркнул, что стрелок намеренно не раскрывал своих планов и не дал никакой конкретики, поэтому силовики не успели бы предотвратить трагедию, даже если бы мониторили все Telegram-каналы.

На этом фоне Дуров призывает власти признать, что полностью защитить общество от действий психически нестабильных людей невозможно, поскольку "статистически один из миллиона человек может оказаться социопатом, готовым к немотивированной агрессии".

"Неизбежность возникновения таких событий не делает их менее трагичными. Но они не должны служить поводом для организации охоты на ведьм или превращения общества в концлагерь", – резюмирует создатель Telegram.

Напомним, утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев проник в свою бывшую школу с оружием и открыл огонь по педагогам и школьникам. В результате нападения погибли 9 человек.

Позже стало известно, что он также оставил в школе бомбу – взрыв частично обрушил стены здания.