Рояль императора и своя "канатка": СМИ узнали о еще одном "дворце Путина" в России

Российские журналисты узнали о дорогостоящей отделке, мебели и предметах интерьера в шале "Ачипсе", которое называют одной из резиденций президента РФ Владимира Путина.

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В частности, об этом пишет издание Собеседник.

Шале расположено возле курорта Красная поляна в Краснодарском крае РФ и в документах оформлено как дом приема официальных гостей.

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"Ачипсе" было построено компанией "Росинжиниринг" – той же самой, которая отвечала за строительство горнолыжного курорта "Игора", которым владеет мать предполагаемой третьей дочери Путина Луизы Розовой. А финансировала проект госкорпорация "Газпром", которая является официальным владельцем объекта.

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Ссылаясь на "внутренние документы", журналисты утверждают, что площадь шале составляет 3,8 тыс. кв. м, а внутри расположены несколько спален и общие зоны, включая каминную комнату.

Согласно регламенту безопасности, небо над этим объектом закрыто для беспилотников, но на саму территорию могут беспрепятственно проходить сотрудники Федеральной службы охраны РФ. Еще один элемент безопасности – радиолокационная система Rohde & Schwarz, которая позволяет обнаружить дроны, "жучки" и установленные в режиме ожидания самодельные взрывные устройства.

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Попасть в "Ачипсе" можно по отдельной 2775-метровой подвесной канатной дороге или на вертолете – на территории шале оборудована вертолетная площадка. Также здесь есть двухэтажная баня и бассейн на 385 кв. м.

В отделке пола использовалось покрытие из состаренного дуба, инкрустированного мрамором – цена такого 400 тыс. рублей (почти 150 тыс. грн) за "квадрат".

"Изюминкой" дворца является рояль Nicolaus II немецкой фирмы Blüthner за 6 млн рублей. Его особенностью в том, что впервые эту модель изготовили для российского императора Николая II.

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Также в шале можно встретить подсвечники французского производителя Christofle (275 тыс. рублей), одеяло итальянской фирмы Frette (140 тыс.), винный столик (150 тыс.), сервировочные тележки (118 тыс.), кожаные корзины для мусора (76 тыс.), позолоченные вазы (187 тыс.), стеклянные кувшины (168 тыс.) и коллекцию копий средневековых гобеленов.

Напомним, ранее в январе российский оппозиционер опубликовал видео о дворце Владимира Путина на берегу Черного моря под Геленджиком, масштабы и некоторые удивительные сооружения которого поражают воображение.

Видео: Сегодня

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