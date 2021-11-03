Рухнул и загорелся. В России снова разбился самолет

Самолет Ан-12 разбился под Иркутском

Выживших в авиакатастрофе нет. Фото: коллаж "Сегодня"

В России под Иркутском разбился самолет Ан-12. На место крушения прибыли спасатели, они тушат пожар.

Об этом сообщает Mash.

Реклама

Известно, что лайнер пропал с радара в 19:45 по местному времени, заходя на второй круг. Он рухнул в районе села Пивовариха и загорелся. Самолет следовал от Якутска до Иркутска.

На борту грузового самолета находилось 8 человек. Погибли все.

Авиакатастрофы в России участились