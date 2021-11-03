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СЕГОДНЯ Мировые новости Россия

Рухнул и загорелся. В России снова разбился самолет

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
3 ноября, 14:43
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Самолет Ан-12 разбился под Иркутском
Выживших в авиакатастрофе нет. Фото: коллаж "Сегодня"
Выживших в авиакатастрофе нет. Фото: коллаж "Сегодня"

В России под Иркутском разбился самолет Ан-12. На место крушения прибыли спасатели, они тушат пожар.

Об этом сообщает Mash.

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Известно, что лайнер пропал с радара в 19:45 по местному времени, заходя на второй круг. Он рухнул в районе села Пивовариха и загорелся. Самолет следовал от Якутска до Иркутска.

На борту грузового самолета находилось 8 человек. Погибли все.

Авиакатастрофы в России участились

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