Русским в Украину хода нет, визы с июля – реакция Кремля

Безвизовый режим с Россией отменяется с 1 июля

Депутат Госдумы РФ Леонид Слуцкий назвал расторжение безвизового режима "провокацией". Фото: коллаж "Сегодня"

Кабинет министров Украины отменил безвизовый режим с Россией с 1 июля. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале в пятницу, 17 июня.

"Окончательно разрываем связи с Россией. Для противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности нашего государства правительство во исполнение поручения президента Украины только что приняло решение о прекращении действия соглашения с РФ о безвизовом режиме", – написал глава правительства.

Реклама

В Кремле такое решение украинских властей вызвало удивление. Как сообщают российские СМИ, глава Международного комитета Госдумы РФ Леонид Слуцкий назвал расторжение безвизового режима "провокацией", аргументируя это тем, что у россиян есть много родственников в Украине.

"Там масса наших родственников, там масса близких нам людей, нуждающихся в нашей поддержке. Зачем нам симметрично реагировать на провокацию?" – удивился Слуцкий.

Реклама

В свою очередь пропагандистское издание "РИА Новости" назвало ​​позицию Киева "странной".

"Объявленное Киевом решение ввести визы для россиян вызывает удивление, Москва не получала сообщения о расторжении соглашения о безвизовых поездках", – пишет издание, ссылаясь на некий источник в Москве.

Представитель делегации по переговорам с Украиной Владимир Мединский отнесся к данной информации с сарказмом..

Реклама

"Чем бы ребенок не радовался, только бы не плакал", – сказал он.

Визы для россиян

Разговоры о введении визового режима для граждан России возникли сразу после оккупации Крыма и развязывания РФ войны на Донбассе. В частности, в 2014 году с таким предложением выступил тогдашний секретарь СНБО Андрей Парубий. Также ввести визовый режим с Россией в разное время предлагали народные депутаты.

В январе 2015 года правительство одобрило переход на заграничные паспорта для граждан РФ при пересечении границы с Украиной. Такой порядок начал действовать с 1 марта 2015 года. Поехать по общегражданскому паспорту не получится. Владельцам загранпаспортов старого образца (на 5 лет) на границе придется сдать биометрические данные (отпечатки пальцев).

Читайте также:

Глава штаба обороны Британии озвучил очень плохую новость для Путина

Из России пытаются сбежать тысячи долларовых миллионеров – разведка Британии