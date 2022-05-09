С "Днем победы", Путин! В России военкомат забросали "коктейлями Молотова" (видео)

Люди сжигают документы воинского учета, чтобы не идти на войну в Украину

Неизвестные подожгли военкомат ночью / Коллаж "Сегодня"

В России этой ночью люди забросали "коктейлями Молотова" военкомат, который находится в Череповце. В РФ такие случаи участились из-за мобилизации. Россияне сжигают документы воинского учета, чтобы не идти на войну в Украину.

Об этом сообщает журналист Андрей Цаплиенко.

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Это уже 7-й случай с начала вторжения РФ в Украину, когда россияне забрасывают "коктейлями Молотова" военкомат.

"В России продолжают сжигать военкоматы. Этой ночью несколько "коктейлей Молотова" прилетели в здание в Череповце. Кстати, с начала войны это уже 7-й горящий военкомат в РФ. На фоне новостей о вероятной всеобщей мобилизации в РФ такие случаи участились. Люди сжигают документы воинского учета, чтобы не идти на войну", - говорится в сообщении.

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Матери оккупантов "штурмуют" российские военкоматы

Матери российских оккупантов начали "штурмовать" военкоматы в Российской Федерации, чтобы забрать своих сыновей с войны в Украине.

"Для этого не жалеют ни денег, ни связей среди военного руководства РФ", – указали в СБУ.

Как сообщается, 36-я отдельная мотострелковая бригада в 2015 году под видом "донецких сепаратистов" воевала против Украины.

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