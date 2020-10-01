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"С ним работает ЦРУ": у Путина ответили на обвинения Навального

1 октября, 15:00

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Российский политик пытается себя поставить на один уровень с Путиным, считает Песков

После того, как Алексей Навальный обвинил президента РФ Владимира Путина в отравлении, в Кремле в ответ заявили, что с российским оппозиционером "плотно работает" Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США.

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Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает УНИАН.

Он утверждает, что это не оппозиционер работает с западными спецслужбами, а они с ним.

"Действительно, есть такая информация, я даже могу сказать конкретно – с ним работают специалисты Центрального разведывательного управления США в эти дни. Не первый раз, когда дают ему разные инструкции", – сказал Песков.

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Комментируя обвинения Навального в адрес Путина, спикер Кремля отметил, что отравленный российский политик якобы пытается себя поставить на один уровень с президентом РФ.

"Такая риторика, которая граничит с оскорблениями, – это известный способ тех, кто хочет себя поставить на один уровень с первым лицом государства, претендовать на некое участие в политической борьбе… Более того, я скажу: ряд этих высказываний в упомянутой публикации (немецкой газете Der Spiegel. – Ред.) мы считаем оскорбительными, абсолютно оскорбительными и также неприемлемыми. Мы хотим расследовать случай с берлинским пациентом и установить причины произошедшего. Для этого нам нужно получить информацию от тех, кто нашел следы отравления в анализах", – сказал он.

При этом Песков добавил, что Навальный может спокойно вернуться в Россию и там продолжить лечение после отравления, и отметил, что якобы жизнь оппозиционера была спасена именно российскими врачами.

Как сообщали новости "Сегодня", в интервью немецкому изданию Навальный описал первые минуты после отравления. Также он рассказал, что чувствует себя лучше, а врачи говорят, что у него есть шансы восстановиться на 90% или даже 100%.

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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Россия отравление Владимир Путин Алексей Навальный Дмитрий Песков
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