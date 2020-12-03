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"С Нов ымо 2021". В Москве появилось нелепое украшение к Новому году (фото)

3 декабря, 17:14

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Дизайнеры фигуры явно не сдали бы российское "ЗНО", уверены в соцсетях

Столицу России начали украшать к зимним праздникам, однако на одной из площадей появилась новогодняя фигура, явно нарушающая правила русского языка.

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Фото с оригинальным украшением было опубликовано на странице пользователя Webmushka в Twitter.

Оно выглядит как пирамида из слов, цифр и символов, которые, вероятно, по задумке автора должны были выстроиться в поздравление #С Новым 2021#. Расположена данная фигура на Киевском вокзале в центре российской столицы.

Однако в итоге надпись оказалась больше похожа на "С НОВ ЫМО 2021". Поэтому автор фото усомнился, что дизайнеры такого городского украшения сдавали ЕГЭ (единый государственный экзамен, аналог ЗНО в Украине).

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Напомним, в прошлом году "отличился" другой город РФ – Новосибирск, где установили ледовый каток, который по форме напоминал мужской половой орган, за что получил прозвище "фаллического символа" города.

А вот в Омске детям год назад в новогодний набор положили конфеты с изображением президента Владимира Путина, в их состав вошли водка, перец чили и имбирь.

А как Новый год-2021 в условиях всемирной пандемии будут отмечать в столице Украины, смотрите в видеосюжете:

Видео: Сегодня
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