"С овсом перепутал": "съевший" маску Лавров рассмешил Twitter

Министр иностранных дел России опозорился во время визита в Грецию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров оконфузился с ношением медицинской маски, которая оказалась ему явно "не по фасону".

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Курьезные снимки были опубликованы агентством Reuters после встречи Лаврова с главой МИД Греции Никосом Дендиасом 26 октября в Афинах.

На фото слишком маленькая черная маска прикрывает лишь нос российского дипломата и едва закрывает рот. В то же время, его греческий коллега выглядит нормально.

Никос Дендиас и Сергей Лавров. Фото: REUTERS/Costas Baltas

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Сергей Лавров. Фото: REUTERS/Costas Baltas

В соцсетях такой внешний вид главы российской дипломатии вызвал лишь смех.

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Напомним, ранее в этом году Сергей Лавров попал в скандал, отказавшихся отвечать на вопросы грузинских журналистов в отделении ООН в Женеве и назвал их "больными девочками".

Кроме того, в августе соцсети насторожил визит заместителя госсекретаря США Стивена Бигана в Москву – пользователи обеспокоились его здоровьем после обеда с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

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