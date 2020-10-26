"С овсом перепутал": "съевший" маску Лавров рассмешил Twitter

Министр иностранных дел России Сергей Лавров оконфузился с ношением медицинской маски, которая оказалась ему явно "не по фасону".
Курьезные снимки были опубликованы агентством Reuters после встречи Лаврова с главой МИД Греции Никосом Дендиасом 26 октября в Афинах.
На фото слишком маленькая черная маска прикрывает лишь нос российского дипломата и едва закрывает рот. В то же время, его греческий коллега выглядит нормально.
В соцсетях такой внешний вид главы российской дипломатии вызвал лишь смех.
Напомним, ранее в этом году Сергей Лавров попал в скандал, отказавшихся отвечать на вопросы грузинских журналистов в отделении ООН в Женеве и назвал их "больными девочками".
Кроме того, в августе соцсети насторожил визит заместителя госсекретаря США Стивена Бигана в Москву – пользователи обеспокоились его здоровьем после обеда с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.
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