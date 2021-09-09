Лукашенко сдал Беларусь Путину: о чем они договорились

В Москве договорились о построении единого финансового и энергорынка. Дальше – единая валюта и парламент

Владимир Путин задавал тон всей встрече / Фото Кремля / Коллаж "Сегодня"

Россия договорилась с Беларусью про унифицирование законов по экономике и деятельности хозяйствующих субъектов, про построение единых финансовых и энергетических рынков, транспортного пространства, формирование и реализацию общей промышленной и сельскохозяйственной политики. Таковы результаты визита непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко в Москву.

Об успешном согласовании 28 программ по интеграции России и Беларуси передает сайт Кремля.

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Президент РФ Владимир Путин сообщил, что на переговорах с белорусским лидером Александром Лукашенко были согласованы 28 программ по интеграции.

"Сегодня хотел бы с удовлетворением отметить, что согласованы все 28 программ. Речь идет о 28 так называемых союзных программах, которые нацелены на унификацию законодательства России и Белоруссии в различных областях экономики, на выравнивание условий деятельности хозяйствующих субъектов двух стран, построение единых финансовых и энергетических рынков, транспортного пространства, формирование и реализацию общей промышленной и сельскохозяйственной политики", – сказал Путин по итогам переговоров с Лукашенко.

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Согласно заявлениям Лукашенко, они расчищают дорогу для объединения как "бульдозеры".

"Мы, как "бульдозеры" проходим, чтобы расчистить дорогу для будущих объединений на постсоветском пространстве", — заявил Лукашенко.

Вопрос энергоресурсов

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Пока известно, что Москва и Минск до декабря 2023 года должны подписать документ о едином рынке газа, а в 2022 году цена на российский газ для Беларуси сохранится на прежнем уровне.

По данным "Интерфакса", цена российского газа для Белоруссии на 2021 год составляет $128,5.

Далее предусмотрено заключение договора об объединении рынков нефти и нефтепродуктов, а также договора о едином рынке электроэнергии.

Единый парламент

Путин не исключил и создания единого парламента.

"Полагаем, что прежде всего нужно заняться экономикой, а потом все естественным образом будет требовать дополнительного регулирования. В том числе может быть и на уровне союзного парламента, я не исключаю, что такой может быть создан", – сказал президент РФ.

Он отметил, что в настоящее время данный вопрос не обсуждается, и в повестке дня пока не стоит.

Единая валюта

Александр Лукашенко заявил, что не исключает возможности возвращения к вопросу о единой валюте.

"Вопрос не в том, что Путин или Лукашенко тормозят эти процессы. Когда мы изучали эту проблему, тогда Центральный банк России и наш Национальный банк в один голос попросили к этому вопросу пока не подходить. Они заявили, что ни они, ни наши страны не готовы к этому. Вопрос всегда у нас упирался в единый эмиссионных центр. Думаю, что даже в нашу бытность мы ещё с президентом решим эту проблему", – сказал последний диктатор Европы.