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Подавший сигнал бедствия самолет Belavia приземлился в России – что прозошло

26 июля 2021 11:52

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В Домодедово сел лайнер Belavia

В Домодедово сел лайнер Belavia

Самолет Belavia, который следовал из Минска в Анталию и подал сигнал бедствия, благополучно приземлился в аэропорту Домодедово (Московская область).

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Об этом сообщает "Инерфакс".

Спустя час после вылета, пролетая над Воронежом, самолет Belavia подал сигнал бедствия. Как выяснилось, сработала сигнализация о неисправности одного из двигателей.

Из-за того, что Украина ввела полный запрет на использование своего воздушного пространства белорусскими самолетами, лайнер Belavia летел в обход Украины.

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Самолету, бортовой номер которого EW-455PA, всего пять лет. Ранее он нигде не эксплуатировался.

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Как сообщили в Belavia, на борту самолета находились 189 пассажиров и 7 членов экипажа. Во время выполнения рейса В2-9215 из Минска в Анталию сработала сигнализация о неисправности одного из двигателей.

В 11.46 борт совершил посадку в московском аэропорту Домодедово. В ближайшее время для доставки пассажиров в Анталию отправят запасной самолет.

Ранее мы писали о том, что в России на Камчатке неожиданно пропал самолет Ан-26 с пассажирами на борту. Тогда нашли тела девяти погибших при крушении самолета Ан-26.

Как сообщали новости "Сегодня", за последние пару лет это далеко не первый инцидент с самолетами в РФ. Ранее пассажирский самолет экстренно сел на кукурузное поле из-за проблем с двигателем, в который попали птицы.

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