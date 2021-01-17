Самолет Навального прибыл в российский аэропорт "Шереметьево"

Самолет "Победа", на борту которого находятся Алексей Навальный и его жена Юлия, сел в международном аэропорту "Шереметьево".

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Об этом сообщает DW.

Навальный вместе с женой первый покинет самолет. Пассажиров уже начали выпускать. Они выходят из хвостовой части самолета.

По последним данным, Навальный уже в автобусе. Вопреки прогнозам и инсайдам, его не задержали у трапа самолета, он едет до терминала с пассажирами.

Позже в общении с журналистами Навальный сказал, что не боится задержания. Он извинился перед пассажирами рейса из Берлина за то, что самолет сел не во "Внукове", а в "Шереметьеве".

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"Вопрос, возвращаться или нет, не стоял. Это власть воров и ничтожных людей, которые занимаются ерундой. С ними нужно бороться. Они поставили авиационную безопасность прекрасного города (под вопрос) ради чего? Я счастлив вернуться домой", – сказал он.

Отметим, что Навальный в федеральном розыске. При предъявлении паспорта на пограничном пункте он должен быть задержан.

Навальный покинул самолет

По данным источников, изначально экипажу было передано указание пассажиров не выпускать. Спустя несколько минут пассажиры все же начали готовиться к выходу. Пока неизвестно, когда они смогут выйти. Пилот сообщил, что нужно подождать 3-4 минуты, не хватает транспорта для транспортировки.

Полиция перекрыла Ленинградское шоссе в районе МКАД по пути в аэропорт "Шереметьево".

Перекрыто Ленинградское шоссе по пути в Шереметьево

По официальным данным, самолет должен был прибыть в 18:42, но диспетчеры аэропорта "Внуково" в указанное время направили борт, которым летит Алексей Навальный, в зону ожидания.

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Позже прибытие самолета перенесли на 19:50. Но во "Внукове" заявили, что аэропорт закрыт для самолетов, якобы там проблема со снегоуборочной техникой. Борт перенаправили в "Шереметьево", там планировали принять самолет в 19:48. Но он приземлился раньше, около 19:10.

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Возле здания аэропорта "Внуково" собралось много сторонников Навального, они скандируют его имя. Полиция уже полностью закрыла зону прилета международных рейсов, туда не пускают никого из посторонних.

Обстановка возле Внуково

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Примечательно, что силовики начали задерживать сторонников Навального. Среди задержанных брат оппозиционера – Олег.

Задержали брата Навального

Отметим, что Алексей и Юлия Навальные сами не регистрировались на рейс до Москвы. Их регистрировали трое сотрудников федеральной полиции в 12:48 по местному времени (13:48 по Киеву). Паспорта полицейские принесли на стойку регистрации в специальном черном ящике.

Регистрация Навального на рейс

Конфликт сторонников Навального с фанатами Бузовой

Напомним, российский оппозиционер Алексей Навальный, который больше трех месяцев лечился в Германии после отравления боевым ядом "Новичок", заявил, что возвращается в Россию.

Ранее Владимир Путин отказался комментировать причастность российских спецслужбк отравлению Алексея Навального.

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