"Самолеты ветром сдуло". Россияне троллят Кремль за отмену авиапарада якобы из-за погоды

Ожидалось, что во время парада над Красной площадью пролетят самолеты в форме буквы Z

Авиапарад в России был отменен "из-за погодных условий". Фото: коллаж "Сегодня"

В городах России военные парады, посвященные 77-й годовщине Победы во Второй мировой войне, прошли без демонстрации боевой авиации. Как объяснили в Кремле, воздушная часть торжественного мероприятия была отменена "из-за погодных условий". Данное заявление властей вызвало недоумение и насмешки у граждан России.

Кроме Москвы, воздушный парад отменили в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Самаре. Над Новосибирском пролетел лишь один Су-34, еще два самолета ПО-2 разбросали поздравительные листовки.

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Ожидалось, что во время парада над Красной площадью в Москве пролетят 62 самолета и 15 вертолетов, в том числе воздушный пункт управления Ил-80, известный как "самолет судного дня". На репетиции 8 мая самолеты летали в форме буквы Z.

Отметим, что сутра 9 мая в Москве была ясная и солнечная погода, о чем свидетельствуют многочисленные фотографии и видео с парада на Красной площади.

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Отмене авиапарада удивились и сами россияне. Пользователи соцсетей начали массово возмущаться из-за явно выдуманной властью причины не проведения демонстрации самолетов – "из-за погодных условий".

"А какие еще должны быть погодные условия? На улице ветра практически нет, облачности нет. – что еще надо?", "на небе ни облачка, а самолетов нет, это разве парад?", "что с погодой не так, прекрасная, может с авиаций что-то случилось?", "теперь понятно почему пошли разговоры о мобилизации. Высокотехнологичному вооружению мешает солнце, поэтому без помощи пушечного мяса не обойтись, ему ничего не мешает, а заградотряды только помогают", "А где остальная авиация? Пропала без вести во время великой спецоперации?", "Какие погодные условия?

По-2 полетел, а МИГ – 31 ветром сдуло?" – пишут россияне.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что президент России Владимир Путин 9 мая выступил с речью в Москве на параде по случаю Дня победы. Главной темой выступления стала война в Украине, однако, вопреки ожиданиям, Путин в своей речи не объявил мобилизацию и официальную войну Украине.

Также мы информировали, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня победы над нацизмом и заявил, что войска РФ в Украине ждет та же участь, что и немецких захватчиков.