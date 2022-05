Санкции против Кабаевой. Сможет ли Евросоюз нанести удар по любовнице и матери детей Путина

Запад продолжает наносить мощные удары по экономике России и кремлевским олигархам – скоро будет принят шестой пакет санкций. И в этой жестокой и бескомпромиссной борьбе начинают проявляться "клубничные нотки".

В кулуарах Евросоюза и США всерьез обсуждается введение санкций против любовницы Путина и матери его внебрачных детей – Алины Кабаевой.

Сайт Сегодня разбирается в истоках и перспективах этой истории.

Евросоюз подготовил новый документ и готовится объявить о введении против России очередного пакета санкций, шестого по счету. Однако с его принятием возникла заминка. Дело в том, что одним из пунктов шестого пакета предлагается ввести эмбарго на покупку российской нефти. И не все страны готовы к столь радикальному шагу.

Рикард Йозвяк, европейский редактор Радио Свобода/Свободная Европа, в пятницу, 6 мая, рассказал об итогах встречи послов стран ЕС.

"Безрезультатно завершилась первая сессия встречи послов ЕС по 6-му пакету санкций в отношении России. Еще одна встреча сегодня вечером или завтра (7 мая. – Ред.). Отмена нефтяного эмбарго для Чехии, Словакии и, самое главное, Венгрии по-прежнему остается большой проблемой Украины", – заверил Рикард Йозвяк.

the first session today of the meeting of EU ambassadors over the 6th sanctions package on #Russia ended inconclusively. another meeting tonight or tomorrow. derogation of the oil embargo for #Czechia, #Slovakia & most importantly #Hungary still the big issue. #Ukraine