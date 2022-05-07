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Санкции против Кабаевой. Сможет ли Евросоюз нанести удар по любовнице и матери детей Путина

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Александр Максюк Александр Максюк Заместитель событийного лидера "Сегодня"
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7 мая, 16:42
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США и Евросоюз обратили самое пристальное внимание на фаворитку хозяина Кремля
Безмятежные дни для родных Путина остались в прошлом - для них наступают тревожные времена
Безмятежные дни для родных Путина остались в прошлом - для них наступают тревожные времена / Фото: "Сегодня"

Запад продолжает наносить мощные удары по экономике России и кремлевским олигархам – скоро будет принят шестой пакет санкций. И в этой жестокой и бескомпромиссной борьбе начинают проявляться "клубничные нотки".

В кулуарах Евросоюза и США всерьез обсуждается введение санкций против любовницы Путина и матери его внебрачных детей – Алины Кабаевой.

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Сайт Сегодня разбирается в истоках и перспективах этой истории.

Пробуксовка с шестым пакетом санкций

Евросоюз подготовил новый документ и готовится объявить о введении против России очередного пакета санкций, шестого по счету. Однако с его принятием возникла заминка. Дело в том, что одним из пунктов шестого пакета предлагается ввести эмбарго на покупку российской нефти. И не все страны готовы к столь радикальному шагу.

Рикард Йозвяк, европейский редактор Радио Свобода/Свободная Европа, в пятницу, 6 мая, рассказал об итогах встречи послов стран ЕС.

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"Безрезультатно завершилась первая сессия встречи послов ЕС по 6-му пакету санкций в отношении России. Еще одна встреча сегодня вечером или завтра (7 мая. – Ред.). Отмена нефтяного эмбарго для Чехии, Словакии и, самое главное, Венгрии по-прежнему остается большой проблемой Украины", – заверил Рикард Йозвяк.

Несмотря на то, что утверждение все еще в процессе, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не сомневается, что шестой пакет будет принят. По некоторым данным, Венгрии и Словакии, в качестве компромисса, предлагают отложить введение эмбарго до конца 2024 года, а Чехии – до лета того же года.

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В новом пакете также прописано отключение "Сбербанка" России от SWIFT и запрет на вещание в Евросоюзе трех пропагандистских российских ТВ-каналов.

"Этим мы лишаем российскую экономику способности к развитию. Путин желает уничтожить Украину и стереть ее с карты. Но этого не будет, у него ничего не получится. Украина поднялась на борьбу, храбрая и единая. А Россию Путин благополучно топит", – так прокомментировала процесс Урсула фон дер Ляйен, сообщает Euronews.

Но особую пикантность шестому пакету придают не политические диспуты, а то, что в него могут угодить весьма колоритные персонажи – любовница Путина Алина Кабаева и патриарх РПЦ Кирилл (Гундяев. – Ред.).

Удар по семье и ближнему кругу

Персональный список попал в прессу, и, как передает Bloomberg, в нем было предложение наложить санкции на Алину Кабаеву, бывшую гимнастку, которая с 2014 года возглавляет совет директоров Национальной медиа-группы России (объединяет крупнейшие СМИ РФ. – Ред).

По некоторым другим данным, компанию в санкционном списке Кабаевой составил и патриарх РПЦ Кирилл (Гундяев). Но с этим тоже возникли некоторые шероховатости. За исключение из списка церковного деятеля Гундяева выступили Афины и Будапешт. А из США пришло сообщение, что официальный Вашингтон исключил из своего списка Алину Кабаеву, чтобы "лишний раз не раздражать Путина".

Вот поэтому финальное решение Евросоюза по шестому пакету и ожидается с удвоенным интересом. Оно должно быть принято в ближайшие дни и вступит в силу лишь после единогласного утверждения всеми странами.

Любовница и мать детей диктатора

Алина Кабаева не первой из числа ближайших родственников Путина принимает на себя санкционный удар Запада. В начале апреля Белый дом объявил о введении санкций против двух дочерей президента РФ – Марии Воронцовой и Катерины Тихоновой (а заодно и против жены и дочери шефа МИД России Сергея Лаврова, Медведева и Мишустина. – Ред).

Потенциальное включение Кабаевой в санкционный список вновь подняло на Западе интерес к ее персоне. И сразу две влиятельные газеты – SonntagsZeitung в Швейцарии и The Wall Street Journal в США выпустили материалы о фаворитке Путина.

Западные СМИ утверждают, что Кабаева родила Путину двух мальчиков – в 2015 и 2019 годах. Первый ребенок появился на свет в тихом швейцарском городке Лугано, а вот второй уже в Москве. И якобы на месте вторых родов настоял сам Путин.

В Лугано Кабаева останавливаясь на вилле в пригороде или в отеле Principe Leopoldo. Источник описал ее как "очень приятную женщину, настоящую спортсменку, очень прямолинейную".

Роды оба раза принимала гинеколог из клиники Святой Анны (что примечательно, врач выехала из России около 30 лет назад). Выбор на нее пал потому, что она якобы знакома с Путиным еще с юношеских лет.

Отложили или просто отсрочили

По данным источников The Wall Street Journal из администрации Байдена, несмотря на тактические соображения Кабаева все-равно остается потенциальной целью для американских санкций. Пока же идут дискуссии, итог которых может оказаться непредсказуемым для Кремля.

Также американские спецслужбы якобы прекрасно осведомлены о всех зарубежных поездках Кабаевой и о ее швейцарском "турне".

WSJ рассказали и о дипломатическом эпизоде битвы против Кабаевой. В прошлом месяце Киев направил правительству Швейцарии требование запретить Кабаевой въезд в страну и наложить арест на ее имущество. Однако в ответ официальный Берн заявил, что не располагает данными о том, что человек с таким именем действительно находится в стране.

Вместо P.S.

Эта история ясно говорит об одном. Все мыслимые и немыслимые табу, писаные и негласные джентльменские соглашения, личные договоренности в отношении Путина Запад полностью обнулил. Никакого возвращения к Status quo ante bellum (Лат. – положение, существовавшее до войны. – Ред.) уже не будет.

Путин поставил себя вне законов цивилизованного мира, Запад это принял и проигрывать не собирается...

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