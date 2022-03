Санкции в действии: у пропагандиста Соловьева отобрали недвижимость в Италии

Главный кремлевский пропагандист Владимир Соловьев в результате западных санкций лишился недвижимости в Европе. Власти Италии конфисковали две виллы Соловьева на озере Комо – в элитной курортной зоне у подножья Альпийских гор.

Как сообщает итальянское издание La Repubblica, стоимость конфискованных вилл оценивается в 8 млн евро. Операция была проведена спецподразделением финансовой полиции в рамках санкций, предусмотренных министерством экономики Италии для российских олигархов.

Данную информацию прокомментировал в Twitter журналист Христо Грозев.

This is one of the most obnoxious, hateful face of Russian propaganda. He pontificate against the "western way of life" while encouraging the war on Ukraine and free media. Italian financial police just confiscated his two homes at Lake Como. https://t.co/moZy18NyLEpic.twitter.com/dNum5NE7Kf