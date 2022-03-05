Санкции в действии: у пропагандиста Соловьева отобрали недвижимость в Италии

Соловьевым занялась итальянская финансовая полиция

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Главный кремлевский пропагандист Владимир Соловьев в результате западных санкций лишился недвижимости в Европе. Власти Италии конфисковали две виллы Соловьева на озере Комо – в элитной курортной зоне у подножья Альпийских гор.

Как сообщает итальянское издание La Repubblica, стоимость конфискованных вилл оценивается в 8 млн евро. Операция была проведена спецподразделением финансовой полиции в рамках санкций, предусмотренных министерством экономики Италии для российских олигархов.

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Данную информацию прокомментировал в Twitter журналист Христо Грозев.

"Это одно из самых неприятных, ненавистных лиц российской пропаганды. Он выступает против "западного образа жизни", одновременно поощряя войну против Украины и свободных СМИ. Итальянская финансовая полиция только что конфисковала два его дома на озере Комо", – написал он.

This is one of the most obnoxious, hateful face of Russian propaganda. He pontificate against the "western way of life" while encouraging the war on Ukraine and free media. Italian financial police just confiscated his two homes at Lake Como. https://t.co/moZy18NyLEpic.twitter.com/dNum5NE7Kf — Christo Grozev (@christogrozev) March 5, 2022

Вилла на озере Комо, которая, по данным российского политика Алексея Навального, принадлежит Соловьеву / Фото: Блог Навального

Украина призвала усилить санкции против РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал мир разорвать все связи с РФ.

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"Россия переходит к уродливой тактике, направленной на максимальный ущерб гражданскому населению: бомбит жилые кварталы и критически важные объекты инфраструктуры, угрожает ядерным объектам. Санкции должны усилиться", – сказал он.

По его словам, сейчас необходимо отключить Сбербанк от SWIFT, ввести нефтяное эмбарго, закрыть порты для российских кораблей, а также криптолазейки.