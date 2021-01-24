Українська
$ 28,26
34,37
  1. Мировые новости
  2. Россия

Сбили полицейского при задержании: участниц Pussy Riot арестовали – СМИ

24 января, 10:38

Ольга Литвин Ольга Литвин

Мария Алехина и Люся Штейн пытались скрыться на автомобиле

В Москве во время акции протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального арестовали участниц Pussy Riot – Марию Алехину и Люсю Штейн из-за того, что сбили полицейского при задержании.

Реклама

Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Читайте также: Аресты детей и избиение женщин: как прошел день протестов в России

Вчера ночью девушки попытались скрыться от полиции во время задержания за участие в несанкционированном митинге, утверждается в сообщении. Один из сотрудников пострадал – активистки наехали на него на своем автомобиле. У него травма ноги.

Сейчас обе девушки якобы находятся в отделении полиции. Их проверят на наличие алкоголя в крови.

В тренде
Протесты в поддержку Навального: в Чите полицейские отказались задерживать протестующих (видео)
Реклама

Напомним, вчера в Москве протестующие не пропустили машину с мигалкой, похожую на правительственную.

Кроме того, на акциях в поддержку Навального заметили его близких людей и российских знаменитостей.

В Москве протестующие забросали снежками автобус Росгвардии:

Видео: Mash

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия митинги pussy riot протестующие Алексей Навальный
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Отдельное
Отдельное "государство" внутри России: Навальный показал дворец Путина (фото)Россия
Россия, внимание! Какой будет политика Байдена против Путина
Россия, внимание! Какой будет политика Байдена против ПутинаПолитика
Протесты в поддержку Навального в России: все подробности
Протесты в поддержку Навального в России: все подробностиРоссия
Это старая пластинка: в Кремле отреагировали на расследование о дворце Путина
Это старая пластинка: в Кремле отреагировали на расследование о дворце ПутинаРоссия
Одним абзацем. За что арестовали Навального
Одним абзацем. За что арестовали НавальногоРоссия
Украинцев просят не покупать телевизоры и смартфоны из России: агрессор наращивает влияние
Украинцев просят не покупать телевизоры и смартфоны из России: агрессор наращивает влияниеЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять