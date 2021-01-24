Сбили полицейского при задержании: участниц Pussy Riot арестовали – СМИ

В Москве во время акции протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального арестовали участниц Pussy Riot – Марию Алехину и Люсю Штейн из-за того, что сбили полицейского при задержании.
Об этом сообщает Telegram-канал 112.
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Вчера ночью девушки попытались скрыться от полиции во время задержания за участие в несанкционированном митинге, утверждается в сообщении. Один из сотрудников пострадал – активистки наехали на него на своем автомобиле. У него травма ноги.
Сейчас обе девушки якобы находятся в отделении полиции. Их проверят на наличие алкоголя в крови.
Напомним, вчера в Москве протестующие не пропустили машину с мигалкой, похожую на правительственную.
Кроме того, на акциях в поддержку Навального заметили его близких людей и российских знаменитостей.
В Москве протестующие забросали снежками автобус Росгвардии:
Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального
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