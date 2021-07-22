Сделка по "Северному потоку – 2": в Кремле рассказали, с чем Москва не согласна, а что готова приветствовать

Фото: коллаж "Сегодня"

В соглашении между США и Германией по газопроводу "Северный поток – 2" есть положения, с которыми Россия не может согласиться, однако некоторые положения в Кремле "готовы приветствовать". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает "Интерфакс" в четверг, 22 июля.

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В частности, спикер Путина подчеркнул, что Москва категорически не согласна с содержащимся в тексте соглашения заявлением о том, что РФ занимается вредоносной деятельностью.

"Ни в Украине, ни за ее пределами никакой агрессии России не было и нет. Никакими вредоносными действиями Россия не занималась", – заявил Песков.

При этом, по его словам, некоторые положения соглашения власти РФ "готовы приветствовать".

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что договоренность США и Германии по "Северному потоку – 2" имеет враждебную тональность. По его словам, Россия не использует энергетические ресурсы для давления.

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"Мы никому никогда не навязывали свои поставки, не использовали энергоресурсы в качестве орудия политического давления. Любые обвинения на этот счет отвергаем. Видим в таких потугах не что иное, как недобросовестную конкуренцию", – сказал Антонов.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что Украина направила ноты Еврокомиссии и Германии из-за "Северного потока – 2".

Позиция украинской стороны заключается в том, что российский газопровод угрожает безопасности Украины и нарушает принципы диверсификации Энергетического союза ЕС.

В "Операторе ГТС Украины" уже подсчитали, что в случае достройки "Северного потока – 2" Украина потеряет 5-6 млрд долларов. Впрочем, в компании считают, что этот ущерб не станет смертельным для страны.

Напомним, ранее СМИ писали, что администрация президента США призвала Украину воздержаться от критики соглашения с Германией о "Северном потоке – 2", потому что это плохо повлияет на отношения Вашингтона и Киева.

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В свою очередь в Офисе президента спокойно отнеслись к этим слухам, поскольку данный вопрос окончательно прояснится только после визита президента Владимира Зеленского в США.