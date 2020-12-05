"Нормальное объяснение неэффективности вакцины": Сеть насмешил запрет россиянам не пить 42 дня

Под постом пользователи интернета смеются и активно комментируют

Пользователи интернета подняли на смех рассказ российского вице-премьера Татьяны Голиковой о то, что жителям РФ, которые привились от COVID-19 вакциной Спутник V, нужно соблюдать масочный режим, а также на 42 дня сократить употребление алкоголя.

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Соответствующие посты на своей странице в Twitter разместили пользователи.

"Голикова попросила перед прививкой от коронавируса не пить 42 дня", – пишет пользователь под ником "Хроники деградации".

Под постом пользователи интернета смеются и активно комментируют:

"Очень удобно: выпил – умер, нормальное объяснение неэффективности вакцины";

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"Мне вакцины не видать! Еще по 150 шампанского и все!!";

"Это хорошая новость. Сейчас еще куча народа трезвым взглядом посмотрит на творящийся п****й и ужаснется";

"Как можно в России не пить 42 дня?";

"Бл.. А так хотелось вакцинироваться. Но, не судьба";

"Да лучше бы она призвала столько времени не есть! Нельзя же требовать невозможного!";

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"Одурела вконец)";

"Для русского человека самое большое горе – это не умереть от коронавируса, а не пить 42 дня. Так что вакцина не для России".

Напомним, согласно данным, опубликованным медицинским журналом The Lancet, Россия заняла третье место с самой высокой в мире смертностью от злоупотребления алкоголем.

Ранее разработчики российской вакцины от коронавируса "Спутник V" предложили компании AstraZeneca начать совместные испытания препаратов.

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