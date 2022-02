"Северного потока-2" не станет": Байден пригрозил Путину из-за Украины

Российская агрессия против Украины приведет к жестким санкциям против газопровода "Северный поток-2".

Об этом заявил президент США Джо Байден после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцом.

Байден отметил, что при вторжении РФ в Украину "Северного потока 2" не станет", сообщает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

Президент США также отметил, что "если Россия сделает выбор в пользу дальнейшего вторжения в Украину, мы вместе готовы, и все НАТО готово". Он добавил, что если Россия "нарушит суверенитет Украины", это "не может быть обычным делом".

"If Russia makes a choice to further invade Ukraine, we are jointly ready, and all of NATO is ready"



US President Joe Biden says it "cannot be business as usual" should Russia "violate Ukraine's sovereignty"https://t.co/vbJqxyaNCmpic.twitter.com/gfqUJen5TN