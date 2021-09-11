"Северный поток-2" – не законченное дело. В Германии назвали не выполненное "Газпромом" условие

Если Россия захочет остаться единоличной хозяйкой трубы, то транзит вряд ли начнется

Введение "Северного потока-2" в эксплуатацию может затянуться. Фото Reuters

"Северный поток-2" не заработает, если российский "Газпром" не выполнит ключевое условие – и сейчас все внимание приковано к тому, будет ли газовый оператор проводить процедуру анбандлинга.

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Об этом заявил председатель постоянной Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в рамках форума YES Brainstorming в Киеве, который организован Ялтинской европейской стратегией и Фондом Виктора Пинчука.

"Северный поток-2" – дело не законченное. "Газпром" должен провести анбандлинг. Третья европейская директива этого требует. Сейчас вопрос рассматривается в судах. Мы увидим, выполнит ли "Газпром" условия по анбандлингу. Это очень важное условие, которое должно быть выполнено, чтобы газопровод начал работу", – заявил Ишингер.

Что такое анбандлинг

"Газпром" является единоличным владельцем "Северного потока-2" и сам же собирается качать по нему газ, что не соответствует критериям анбандлинга – ownership unbundling (расчленение собственности), пишет DW.

Существуют и другие виды анбандлинга, которые предполагают и владение трубой, и закачку газа, но они применимы только для газопроводов, построенных до мая 2019 года. Суд уже постановил, что "Северный поток-2" таким не является.

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"Какой бы ни была модель анбандлинга, оператору "Северного потока – 2" придется выполнять целый ряд требований, целью которых будет обеспечение его независимости от "Газпрома", – резюмирует издание.

Когда "Северный поток-2" могут запустить

Для начала компания Nord Stream 2 AG должна пройти сертификацию оператора и техническую сертификацию.

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Процедура сертификации оператора занимает до 4 месяцев после получения германским регулятором всех документов, а после передается на изучение Еврокомиссии, которая может выносить рекомендательное заключение еще два месяца. Кроме стандартных двух месяцев, Еврокомиссия может взять еще два месяца, если ей потребуется дополнительная информация – с дополнительными процедурами срок может затянуться до 8-10 месяцев. Полный пакет документов регулятор еще не получил – когда они будут переданы, неизвестно. Без получения всего пакета документов процедура не начнется.

С технической сертификацией у газопровода также проблемы. Из-за угрозы санкций со стороны США в конце прошлого года норвежская компания DNV-GL, готовившая техническую сертификацию, прекратила сотрудничество с Nord Stream 2 AG. Нашли ли ей замену, пока неизвестно.