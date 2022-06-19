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Шольц обнадежил украинцев заявлением по расширению ЕС

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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19 июня, 14:48
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Канцлер Германии призвал страны Евросоюза принять решение о статусе кандидата для Украины
Олаф Шольц предложил упростить правила предоставления кандидатства в члены ЕС
Олаф Шольц предложил упростить правила предоставления кандидатства в члены ЕС / Фото: Коллаж: Сегодня

Канцлер Германии Олаф Шольц предложил реформировать правила Европейского Союза, чтобы упростить прием новых членов ЕС.

Как отметил канцлер, готовиться к расширению Евросоюза должны не только кандидаты на вступление, но и сам ЕС, передает Süddeutsche Zeitung.

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"Для этого он должен модернизировать свои структуры и процессы принятия решений. Не всегда можно будет единогласно решать все, даже если сегодня процедура требует единогласия", – заявил он.

Шольц намерен поднять этот вопрос на саммите ЕС в следующие четверг и пятницу, где будут рассмотрены заявки Украины, Молдовы и Грузии на получение статуса кандидата в члены ЕС.

Канцлер Германии призвал ЕС принять решение о статусе кандидата для Украины в "духе единства".

"Понятно, что путь в ЕС будет непростым, но каждый кандидат, желающий отправиться в путь, должен выполнить множество требований. Это относится к верховенству закона и демократии, а также ко всем остальным правилам, которых мы придерживаемся в Европе", – отметил он.

Издание отмечает, что статус кандидата может быть предоставлен только при единогласном голосовании. В ЕС уже давно ведутся дискуссии об ослаблении принципа единогласия, но есть проблема – главы государств и правительств должны единогласно принять решение о соответствующей реформе.

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Какой путь в ЕС придется пройти Украине

17 июня Украина поднялась еще на одну ступеньку выше к полноценному членству в Европейском Союзе, где на данным момент находятся 27 стран. В этот день Еврокомиссия официально рекомендовала предоставить нашей стране статус кандидата на членство в ЕС.

Следующий этап на пути к получению статуса кандидата в члены ЕС – одобрение всеми президентами и премьерами стран, входящих в Евросоюз. Свое решение по Украине и Молдове они должны будут высказать на саммите, который запланирован в Брюсселе на 23-24 июня.

Чтобы получить статус кандидата, стране нужно продемонстрировать, что она целенаправленно идет путем так называемых Копенгагенских критериев, которым должен соответствовать каждый претендент на членство в ЕС.

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Копенгагенские критерии включают:

  • соблюдение демократических принципов;
  • соблюдение принципов свободы;
  • уважение прав человека;
  • соблюдение принципов правового государства;
  • наличие конкурентоспособной рыночной экономики;
  • уважение и защита прав меньшинств;
  • признание общих правил и стандартов ЕС, которые включают приверженность целям политического, экономического и валютного союза.

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