Шольц рассказал о головных болях у Путина

Канцлер Германии высказался в поддержку Украины

Олаф Шольц, Владимир Путин / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Огромная международная поддержка Украины, мужество и отвага украинцев в защите своей страны вызывают головную боль у российского диктаторов Владимира Путина. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в ответ на ракетный обстрел Украины 26 июня. Он рассказал о единой позиции Германии и США, передает Associated Press.

В воскресенье после проведения первой сессии саммита G7 Шольц заявил, что атака России на жилые дома в Киеве демонстрируют важность международного единства в поддержке Украины.

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"То, что это жестокая война, которую ведет Путин, мы сейчас еще раз увидели с ракетными обстрелами домов в Киеве — это показывает, что правильно, что мы вместе и поддерживаем украинцев, чтобы они защищали свою страну, свою демократию, свою свободу самоопределения", — сказал он.

Немецкий канцлер подчеркнул единство до сих пор Большой семерки промышленных держав, Евросоюза и НАТО в организации поддержки Украины.

"Можно с уверенностью сказать, что (президент России Владимир) Путин не считался с этим, и это до сих пор вызывает у него головную боль — огромная международная поддержка Украины, но Конечно, также мужество и отвага украинцев в защите своей страны", — сказал он.

Шольц отметил, что он и президент США Джо Байден единодушны в том, что необходимо сделать, и что "Германия и США всегда будут действовать вместе, когда речь идет о вопросах безопасности Украины".

Саммит G7

Саммит будет проходить 26-28 июня в Германии. Накануне встречи появилась конкретика по вопросам, которые будут обсуждаться. В частности, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об обсуждении возможности дипломатического прекращения войны в Украине, а также подготовки к ситуации, когда решить вопрос дипломатическим путем будет невозможно.

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По словам представителя Белого дома, новая стратегическая концепция, которую должны принять лидеры НАТО, будет направлена на устранение угроз, существующих со стороны как России, так и Китая.

Президент Украины Владимир Зеленский выступит на саммите в онлайн-формате.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон будет использовать саммиты G7 и НАТО, чтобы призвать Францию и Германию увеличить военную поддержку Украине.