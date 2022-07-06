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Шольц сделал заявление о гарантиях безопасности для Украины: что предлагает Германия

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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6 июля, 15:59
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Канцлер отметил, что Украину не следует приравнивать к странам-членам НАТО
Олаф Шольц рассказал, какие гарантии безопасности Германия может дать Украине
Олаф Шольц рассказал, какие гарантии безопасности Германия может дать Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал предоставить долгосрочные гарантии безопасности Украине, но они не будут предусматривать автоматическую военную помощь в случае нападения.

Соответствующее заявление глава немецкого правительства сделал 6 июля во время выступления в Бундестаге, пишет Sueddeutsche Zeitung.

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По его словам, с Украиной и другими государствами сейчас обсуждается, как конкретно могут выглядеть такие гарантии. Разумеется, однако, что они не могут быть "соответствующими статье 5 договора НАТО".

Скорее всего, они должны быть "приспособлены к конкретной ситуации", пояснил Шольц.

В статье 5 договора говорится, что все страны НАТО поддержат страну-члена НАТО, если на нее нападут.

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Издание отмечает, что Шольц "не стал более конкретным", а лишь объяснил, что всегда можно применить "высокоэффективные санкции", введенные против России ЕС, США и другими западными странами после вторжения в Украину.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский потребовал от Запада новую систему гарантий безопасности для Украины.

Шольц объяснил, почему Германия дает Украине мало оружия

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его государство по объективным причинам не может направлять вооружение Украине с такой же интенсивностью, как это делают США.

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Как отметил Шольц, необходимо понять, что существует разница между Германией и таким государством, как Штаты: американские власти много тратят на оборону, много инвестируют в это, и потому обладают большими запасами вооружения.

Ранее Олаф Шольц заявлял, что Германия отвергает "мир под диктовку" на условиях, навязанных Москвой в одностороннем порядке. Санкции против России, по его словам, будут действовать до тех пор, пока страна не достигнет "справедливого соглашения" с Украиной. Также канцлер обнадежил украинцев заявлением о расширении ЕС.

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