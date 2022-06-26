Шойгу и фейк. Соратник Путина устроил трэвел-шоу на фронт, не выезжая из России

Глава Минобороны РФ побоялся посещать оккупированные территории Луганской и Донецкой областей

В Минобороны РФ соврали, что Шойгу якобы посетил зону "спецоперации". / Фото: Коллаж: Сегодня

Министр обороны России Сергей Шойгу не приезжал на территории оккупированного Донбасса. Ему устроили "экскурсию" одним образцово-показательным пунктом управления на территории Белгородской области. Причин ехать в Украину у Шойгу могло быть несколько.

Об этом сообщил журналист Роман Цымбалюк в Facebook.

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По его данным, Шойгу не посещал пункты управления ВС РФ на территории Луганской и Донецкой областей.

"Пребывание министра обороны РФ ограничилось одним образцово-показательным пунктом управления на территории Белгородской области, где для него и сопровождающих его генералов Минобороны и Генштаба устроили показательные доклады про ведение боевых действий на территории Украины, показательное награждение медалями и орденами", – написал журналист.

Как уточнил Цымбалюк, причин отказа от посещения Луганской и Донецкой областей может быть несколько:

боязнь командиров воюющих группировок, что командование ВС РФ может быть уничтожено ракетным ударом ВС Украины,

нежелание командиров демонстрировать реальные потери российской армии во время боевых действий.

Что было известно о "визите" Шойгу в Украину

Днем 26 июня росСМИ сообщили, что Шойгу приехал в Украину на оккупированные территории. Он якобы проинспектировал группировку войск, посетил командные пункты, где заслушал доклады о текущей обстановке и действиях российских оккупантов на главных направлениях.

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Как стало известно, во время визита Шойгу также вручил государственные награды: медали "Золотая Звезда" героя РФ и Ордена Мужества.

Куда именно приезжал министр, не уточнялось.

Один из волонтеров OSINT-расследователей InformNapalm предположил, что если Шойгу действительно прибыл с инспекцией, то находится (находился) на аэродроме Мариуполя, где развернуты штабы южной группировки ВС РФ.

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Также предполагалось, что один из факторов значительного увеличения ракетных обстрелов по Украине служил для отвлечения внимания от прибытия Шойгу на оккупированные территории.

Ранее мы рассказывали, что российские полковники недовольны Кремлем и руководителями так называемой "спецоперации" России в Украине. В частности, они констатируют, что министр обороны РФ Сергей Шойгу абсолютно некомпетентен в военном деле, а президента Владимира Путина обвиняют в провале в войне с Украиной.

Также сообщалось, что Путин заменил командующих войной в Украине.