Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🚨 Ракетный удар по Киеву ⚔ Отступление из Северодонецка 📺 Пояснює Панюта Работа во время войны Работа во время войны
СЕГОДНЯ Мировые новости Россия

Шойгу и фейк. Соратник Путина устроил трэвел-шоу на фронт, не выезжая из России

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
26 июня, 22:36
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Глава Минобороны РФ побоялся посещать оккупированные территории Луганской и Донецкой областей
В Минобороны РФ соврали, что Шойгу якобы посетил зону "спецоперации".
В Минобороны РФ соврали, что Шойгу якобы посетил зону "спецоперации". / Фото: Коллаж: Сегодня

Министр обороны России Сергей Шойгу не приезжал на территории оккупированного Донбасса. Ему устроили "экскурсию" одним образцово-показательным пунктом управления на территории Белгородской области. Причин ехать в Украину у Шойгу могло быть несколько.

Об этом сообщил журналист Роман Цымбалюк в Facebook.

Реклама

По его данным, Шойгу не посещал пункты управления ВС РФ на территории Луганской и Донецкой областей.

"Пребывание министра обороны РФ ограничилось одним образцово-показательным пунктом управления на территории Белгородской области, где для него и сопровождающих его генералов Минобороны и Генштаба устроили показательные доклады про ведение боевых действий на территории Украины, показательное награждение медалями и орденами", – написал журналист.

Как уточнил Цымбалюк, причин отказа от посещения Луганской и Донецкой областей может быть несколько:

  • боязнь командиров воюющих группировок, что командование ВС РФ может быть уничтожено ракетным ударом ВС Украины,
  • нежелание командиров демонстрировать реальные потери российской армии во время боевых действий.

Что было известно о "визите" Шойгу в Украину

Днем 26 июня росСМИ сообщили, что Шойгу приехал в Украину на оккупированные территории. Он якобы проинспектировал группировку войск, посетил командные пункты, где заслушал доклады о текущей обстановке и действиях российских оккупантов на главных направлениях.

Реклама

Как стало известно, во время визита Шойгу также вручил государственные награды: медали "Золотая Звезда" героя РФ и Ордена Мужества.

Куда именно приезжал министр, не уточнялось.

Один из волонтеров OSINT-расследователей InformNapalm предположил, что если Шойгу действительно прибыл с инспекцией, то находится (находился) на аэродроме Мариуполя, где развернуты штабы южной группировки ВС РФ.

Реклама

Также предполагалось, что один из факторов значительного увеличения ракетных обстрелов по Украине служил для отвлечения внимания от прибытия Шойгу на оккупированные территории.

Ранее мы рассказывали, что российские полковники недовольны Кремлем и руководителями так называемой "спецоперации" России в Украине. В частности, они констатируют, что министр обороны РФ Сергей Шойгу абсолютно некомпетентен в военном деле, а президента Владимира Путина обвиняют в провале в войне с Украиной.

Также сообщалось, что Путин заменил командующих войной в Украине.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Мир
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорит президент Украины
Больше заявлений Зеленского
ВСУ: главное
Подробнее
🙏 Keep Calm
Love is...💙💛
Путешествуй по Украине
🏠 Квартирный вопрос
Новости недвижимости
В поиске трудоустройства
Найти работу!
🚘 Актуалка для владельцев авто
Что еще нового?
Помощь во время войны
Больше новостей
"Разом нас багато"
Нас не подолати
⚽ Фан-сектор
Болей за футбол!
Be in Techno Trends
Следить за новостями
⭐ Срачи прилетели
Больше скандалов
🔮 Предсказания & Гороскопы
Что еще говорят звезды?
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 09:00 26 июня
1
Личный состав 34850
Личный состав
2
Танки 1532
Танки
3
ББМ 3659
ББМ
4
Артиллерия 764
Артиллерия
5
Средства ПВО 99
Средства ПВО
6
РСЗО 243
РСЗО
7
Самолеты 217
Самолеты
8
Вертолеты 184
Вертолеты
9
БПЛА 630
БПЛА
10
Корабли/катера 14
Корабли/катера
11
Транспорт 2564
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Легендарный воин Яшка Цыганков... Роман Косенко (позывной – «Яшка Цыганков») – доброволец, сражавшийся против российской оккупации с 2014 года. За многочисленные боевые подвиги награжден орденом "Народный Герой". Погиб в боях под Изюмом…

История героя
Непокоренные
Александр Мостовой – полковник авиации, военный летчик ВСУ, депутат Миргородского горсовета (Полтавская обл.). С первых дней вторжения сражается с оккупантами в воздухе. Под Васильковом сбил российский Ил-76, а также два вертолета Ми-24, чем не допустил высадку десанта с вооружением. За личное мужество – Герой Украины.
Истории подвигов
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

21198.4

Bitcoin Cash (BCH)

115

Binance Coin (BNB)

237.01

Dogecoin (DOGE)

0.07

Ethereum Classic (ETC)

16.17

Litecoin (LTC)

57.83

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
48,90
56,00
39,00
-
50,00
55,00
41,90
-
-
-
41,99
-
-
57,99
39,99
-
51,00
57,00
41,97
-
-
56,99
41,22
-
50,99
57,99
41,88
-
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,95
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,73 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$25,1 млрд
Прогноз
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.73

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять