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Шойгу соврал Путину о взятии Мариуполя: тот "остановил" штурм "Азовстали"

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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21 апреля, 11:14
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Министр обороны РФ утверждает, что якобы нужно 3-4 дня для того, чтобы "завершить работу на "Азовстали"
Сергей Шойгу и Владимир Путин обсудили "Азовсталь". Фото: коллаж "Сегодня"
Сергей Шойгу и Владимир Путин обсудили "Азовсталь". Фото: коллаж "Сегодня"

Президент РФ Владимир Путин назвал нецелесообразным штурм "Азовстали" в Мариуполе и приказал якобы отменить его, так как хочет "сохранить жизнь и здоровье" российских военных. При этом министр обороны РФ Сергей Шойгу утверждает, что оккупанты "взяли под контроль" украинский Мариуполь и якобы нужны 3-4 дня для того, чтобы "завершить работу на "Азовстали".

"Сегодня" рассказывает подробности.

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Что сказал Путин?

"Не нужно лезть в катакомбы, надо заблокировать промышленную зону в "Азовстали" так, чтобы муха не пролетела", – заявил Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.

Президент страны-агрессора сказал, что российская сторона якобы "гарантирует жизнь всем тем, кто сдастся в "Азовстали".

Шойгу соврал, что Мариуполь взят под контроль РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал Путину, что российским военным якобы удалось взять под контроль украинский Мариуполь. По его словам, нужно 3-4 дня, чтобы "завершить работу на "Азовстали".

Шойгу также назвал Мариуполь "столицей националистического "Азова".

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Россия несет серьезные потери

Несмотря на сверхсложную ситуацию, полк "Азов" за последние двое суток уничтожил 3 танка, 2 БМП и БТР России.

Как сообщается на странице Генштаба ВСУ в Facebook, общие боевые потери противника с 24.02 по 21.04 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 21 000 человек ликвидировано;
  • танков ‒ 829;
  • боевых бронированных машин ‒ 2118;
  • артиллерийских систем – 393;
  • РСЗО – 136 ед.;
  • средств ПВО – 67 ед.;
  • самолетов – 172;
  • вертолетов – 151;
  • автомобильной техники – 1508 ед.;
  • кораблей/катеров – 8;
  • цистерн с ГСМ – 76;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 166;
  • специальной техники – 27;
  • пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

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Ранее сообщалось, что Владимир Путин хотел захватить Киев за три дня, однако он не рассчитал, что украинская армия так сильна, и его планы провалились.

Ранее мы писали:

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ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 10:00 21 апреля
1
Личный состав 21 000
Личный состав
2
Самолеты 172
Самолеты
3
Вертолеты 151
Вертолеты
4
Танки 829
Танки
5
ББМ 2118
ББМ
6
Артиллерия 393
Артиллерия
7
Средства ПВО 67
Средства ПВО
8
РСЗО 136
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 166
БПЛА
11
Корабли/катера 8
Корабли/катера
12
Транспорт 1508
Транспорт
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