Шпагат между Брюсселем и Москвой. Спасет ли Лукашенко его звериное чутье на личную угрозу

Кремль начал мстить за уничтоженный крейсер "Москва". Ранним утром 16 апреля Россия нанесла массированные ракетные удары по Украине.

Под обстрелы попали Львовская область, Киев, Харьков и Днепропетровская область. В этой атаке участвовали не только корабли агрессора в Черном море, но и его боевая авиация, которая базируется в Беларуси.

Сайт "Сегодня" рассказывает, как президент Лукашенко помогает России уничтожать украинцев и одновременно ищет возможности дистанциироваться от военных преступлений Путина.

Александр Лукашенко открыто поддержал вторжение России в Украину и не только влип в историю, но и стал героем мемов. Его фраза "А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. Четыре позиции, я сейчас покажу карту, я принёс..." продолжает рвать Сеть.

По сути Беларусь сейчас стала одним большим военным лагерем России. Москва перебросила сюда боевые части, пехоту, авиацию, ракетные подразделения и войска обеспечения.

Сегодняшний удар по Львовской области нанесли самолеты Су-35, которые взлетели с аэродрома Барановичи. Наши военные иронично "поблагодарили" власти Беларуси за содействие агрессору.

Об активности агрессора на чужой территории можно судить по ежедневным сводкам, которые распространяет оппозиционный Телеграм-канал "Беларускі Гаюн".

Выступая перед Путиным со своей знаменитой речью в поддержку вторжения Александр Лукашенко рассчитывал на солидные бонусы от победителя. Не только он, но и многие политики Запада отводили Украине 2-3 дня до полной капитуляции после начала агрессии. Но сегодня идет уже 52-й день войны, Россия потеряла больше 20 000 солдат, а крейсер "Москва" лежит на дне Черного моря…

Этого не ожидал никто, и упрекать Лукашенко в отсутствии политической дальновидности нельзя. Есть вещи, которые просчитать невозможно.

Одним из первых необычайную изворотливость Лукашенко оценил еще в середине 90-х покойный Борис Немцов, который принимал участие в закрытых переговорах Ельцина и Лукашенко по интеграции двух стран.

На одном из мероприятий не для широкой публики, на котором присутствовал и автор этих строк, Борис Немцов заявил, что Лукашенко просто водит всех за нос, но ухитряется добиваться своего.

"Он требует от нас то одного, то другого, каких-то невозможных вещей… При этом сам не выполняет договоренностей, и это как-то сходит ему с рук. Но подписывать документы на его условиях мы тоже не собираемся", – пояснил политик, который тогда был в фаворе у президента Ельцина.

У человека, который удерживает власть вот уже 28 лет, должны быть качества, помогающие ему добиваться целей. Одно из них – "звериное чутье" на любые угрозы.

Первым такую характеристику президенту Беларуси выдал кремлевский политолог Андрей Суздальцев после переговоров Путина и Лукашенко в Сочи в 2020 году.

"Лукашенко, он чувствует, если что-то не то происходит. Чутьё у него звериное", – так эксперт прокомментировал итог переговоров по нефти.

Личные отношения двух диктаторов тоже не образец дружбы. Тот же Немцов неоднократно заявлял, что "Путин ненавидит Лукашенко". Если вспомнить, как президент Беларуси высказывался о политике Кремля, то станет ясно, что Лукашенко платит Путину той же монетой. Как это обычно и водится между заклятыми друзьями.

"Без всяких на то оснований Россия записала себя в ведущие центры силы в мире… На хрена кому нужен такой союз… Имперский стиль в том и заключается, чтобы подмять и подавить...", – эти цитаты Лукашенко говорят сами за себя.

Фильм NEXTA о реальных взаимоотношениях двух тиранов

Несмотря на то, что Александр Лукашенко находится под личными санкциями Запада (его победу на выборах 2020 года не признали ЕС, Украина и США) быть в тандеме с Путиным, самым токсичным человеком современности, даже для него слишком уж явный перебор.

Поэтому Лукашенко вновь пытается "продать" Западу свою прикладную полезность. Официальный Минск начал зондировать тему примирения с Западом и своего участия в будущих мирных переговорах по Украине.

Глава МИД Беларуси Владимир Макей написал официальное письмо в ЕС выдержанное необычайно в теплых и миролюбивых тонах. Копию письма обнародовал в своем TwitterРикард Йозвяк, европейский обозреватель Радио Свободная Европа/Радио Свобода.

quite a letter from the foreign minister of #Belarus to some counterparts in the EU complaining about a "witch hunt" against Belarus, a new "ice age" & "Berlin wall" in EU-Belarus relations & rejection that Belarus "somehow being involved in the hostilities in #Ukraine". #Russiapic.twitter.com/L40cx8efIF