Шпионка – вместо врача: к Навальному в тюрьму подослали пропагандистку

После того, как осужденный российский оппозиционер Алексей Навальный объявил голодовку из-за отказа в лечении в колонии, в тюрьму приехала бывшая российская шпионка Мария Бутина.

Реклама

Об этом в своем Twitter сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

"Видимо, скоро нас ждет незабываемый репортаж о чудесных сотрудниках ИК-2 и об ужасном Навальном, требующем лекарств", – пишет Ярмыш.

Читайте также: Проснулся на 10 минут раньше. Навальному светит ШИЗО в колонии

Кроме того, сторонники Навального заявили, что с момента прибытия в колонию он похудел на 8 килограммов – с 93 до 85.

В тренде Лекарство от глистов у скота оказалось бесполезным против коронавируса

Реклама

"Сам он связывает такую потерю веса в первую очередь с тем, что ему не дают спать и будят по 8 раз за ночь", – объяснили в Telegram-канале "Навальный".

По их словам, приехав в колонию, Бутина "кричала, что это лучшая и самая удобная тюрьма", в ответ на что Навальный "15 минут отчитывал ее перед строем заключенных, называя паразиткой и обслугой власти воров".

Видео: Сегодня

Напомним, что в 2019 году Марию Бутину приговорили в США к 18 месяцам лишения свободы за агентурную деятельность в пользу России. Она признала свою вину, но спустя полгода ее освободили и депортировали в РФ. По возращении на родину она вошла в экспертный совет при Уполномоченном по правам человека.

Сам Навальный отбывает 2,5 года лишения свободы по делу "Ив Роше" – в феврале ему заменили условный срок реальным за то, что он не отмечался у инспекторов по УДО, находясь на лечении в Германии. После этапирования у него резко ухудшилось самочувствие – стала болеть спина и начали неметь ноги.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама