"Шутам можно говорить все": Жириновский развеселил сеть словами о распаде США

Лидер ЛДПР прогнозирует развал Штатов уже через 20 лет

Лидер Либерально-демократической партии Росси Владимир Жириновский в очередной раз повеселил публику своими антиамериканскими заявлениями, уверяя, что США как государству осталось существовать 15-20 лет.

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Видео выступления одиозного российского политика выложил в своем Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

74-летний Жириновский назвал Штаты страной-барахолкой и "черкизоном", распад которой будет ему подарком на 100-летие.

Комментируя слова президента США Дональда Трампа о том, что Россия украла идею гиперзвуковой ракеты, Жириновский заявил, что подобные изобретения были сделаны евреями, немцами и русскими.

"Американцы ни на что не способны — это ковбои, пепси-кола, виски, пистолет. И все. Поэтому никто ничего не крадет. Это вы крадете у всего мира достижения. Никакой ракеты более мощной, чем у нас, у Трампа нет", – добавил лидер ЛДПР.

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Сеть активно отреагировала на заявление политика – комментарии колебались от уничижительных до одобрительных:

"При царе шутам было дозволено говорить всë. – "Пора заканчивать в ближайшие десятилетия". А что не прям сейчас? кишка тонка. – Решил раньше Путина выступить. – Говорят у него высказывания дурацкие и политик он плохой не дружит с головой... Но многое невероятное и глупое, о чем он говорил, в будущем почему-то сбылось".

"Тут ваш клиент за лучшими в мире шапочками из фольги пришёл. – Жирик в своем стиле несет такую пургу с 1990, причем народу нравится. Это полит-стендап. – Михалков, говорящий, что протесты в Минске – фотошоп, прикольнее", – пишут посетители странички журналиста.

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Ранее сайт "Сегодня" писал, что Жириновский насмешил соцсети походом в посольство США.

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