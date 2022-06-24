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Силы сторон на новом ТВД. Чем грозит Путину война с Литвой из-за коридора в Калининград

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Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
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24 июня, 06:30
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Из-за закрытия Калининградского транзита возникла угроза возникновения нового театра военных действий
Если Россия решится атаковать Литву, последствия для Кремля будут плачевными. Фото: коллаж "Сегодня"
Если Россия решится атаковать Литву, последствия для Кремля будут плачевными. Фото: коллаж "Сегодня"

Между Москвой и Вильнюсом разгорелся скандал из-за запрета на транзит российских грузов через территорию Литвы. РФ, размахивая оружием, начала угрожать всему населению Литвы. Сайт "Сегодня" выяснил, готова ли Литва оказать военное сопротивление России в случае вторжения, заступится ли за прибалтийскую страну НАТО и чем эта война закончится для Путина.

Калининградский транзит

18 июня Литва объявила России о запрете железнодорожного транзита попавших под санкции ЕС российских товаров через территорию страны между Калининградской областью и основной территорией РФ. А в среду, 22 июня под запрет попали и грузовые автоперевозки.

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МИД Литвы объяснил данное решение тем, что получил разъяснения Европейской комиссии, согласно которым, даже если санкционные товары и грузы идут из одной части России в другую, но через территорию ЕС, их перевозка должна быть запрещена.

"Пассажиры и товары, на которые не распространяется санкционный режим ЕС, продолжают перевозиться по территории Литвы в Калининградскую область и из нее. Литва не вводила никаких односторонних, индивидуальных или дополнительных ограничений на этот транзит. Литва последовательно реализует санкции ЕС", – сообщили в Министерстве иностранных дел.

В Кремле назвали действия Литвы провокационными и даже враждебными, и сразу пригрозили последствиями, которые "на себе ощутят все жители Литвы". Одновременно с угрозами, Россия начала традиционно размахивать оружием, организовав в Калининградской области военные учения, тем самым провоцируя возникновение нового ТВД (театра военных действий – Ред.).

Николай Патрушев пригрозил Литве ответными мерами. Фото: коллаж "Сегодня"
Николай Патрушев пригрозил Литве ответными мерами. Фото: коллаж "Сегодня"

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Сможет ли Литва противостоять России

С 2015 года Литва, как и другие страны Прибалтики, начала активно наращивать военный бюджет. Страна вкладывает в новое оружие и подготовку солдат около одного миллиарда долларов в год, и эта цифра постоянно растет.

Количество военнослужащих также увеличивается. В том же 2015 году Вильнюс решил возродить службу по призыву. В армию призывают молодых людей от 18 до 23 лет, а срок службы – девять месяцев. По данным справочника Military Balance 2022 от Международного института стратегических исследований (IISS), такое решение позволило увеличить численность армии до 23 тысяч человек. Кроме того в резерве находится до 90 тысяч человек.

Численность армии Литвы – 23 000 солдат Кроме того в резерве находится до 90 000 человек. Фото: DELFI
Численность армии Литвы – 23 000 солдат Кроме того в резерве находится до 90 000 человек. Фото: DELFI

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Несмотря на то, что на вооружении у литовской армии нет истребителей, бомбардировщиков, танков и реактивных систем залпового огня, последние семь лет Литва серьезно реформировала свои вооруженные силы и создала компактную и очень мобильную армию. Литовские военные передвигаются на современных немецких бронемашинах пехоты Boxer (в Литве их называют Vilkas, "Волк"), оснащенных противотанковыми ракетами, пулеметами и современными системами наведения.

Всего таких машин у литовской армии около 80. Но после начала войны в Украине Вильнюс заказал у ФРГ еще 120 единиц. По своим ходовым качествам Vilkas превосходят российские бронемашины: они быстрее, маневреннее и автономнее, а также сильнее завязаны на командное управление, что помогает проводить согласованные и быстрые атаки.

Отметим, что согласно исследованиям, бои в городе наиболее опасны для живой силы противника. Именно поэтому наличие современной маневренной техники, такой как Vilkas, может сыграть решающую роль даже при встрече с врагом, превосходящим по силе и численности.

На вооружении армии Литвы есть 80 бронемашин пехоты Vilkas. Фото: waronline.org
На вооружении армии Литвы есть 80 бронемашин пехоты Vilkas. Фото: waronline.org

Помимо бронемашин на охране государства стоят опять же немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000. При использовании современных типов снарядов с GPS-наведением, "самоходка" может прицельно выпускать до 12 снарядов в минуту, координируя работу по радарам контрбатарейной борьбы. У литовской армии есть 16 гаубиц этого типа.

Однако даже несмотря на то, что технически вооружение Литвы превосходит основную массу российской техники, его количества будет недостаточно, чтобы противостоять РФ. Поэтому еще в 2017-м году была принята новая национальная стратегия, которая концентрируется на максимальном сращении вооруженных сил Литвы и НАТО.

Самоходная артиллерийская установка PzH 2000 может выпускать до 12 снарядов в минуту. Фото: novostivl
Самоходная артиллерийская установка PzH 2000 может выпускать до 12 снарядов в минуту. Фото: novostivl

На помощь придет НАТО

С 2004 года Литва является членом НАТО. В начале 2022 года на территории страны разместились более 1,5 тыс. солдат альянса, в основном из Германии и Нидерландов. Воздушное патрулирование осуществляют два отряда истребителей из Дании и Португалии, по четыре F-16AM в каждом.

Попытки России взвинтить градус напряженности при помощи угроз Литве быстро остудили в США. Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Америка готова поддержать Литву в случае военной агрессии России.

По словам Прайса, США придерживаются пятой статьи Североатлантического альянса, где речь идет о том, что нападение на одного члена НАТО является нападением на всех. В США также одобрили экономические меры, предпринятые против страны-агрессора.

Нед Прайс: "Нападение на одного члена НАТО является нападением на всех". Фото: Госдеп США
Нед Прайс: "Нападение на одного члена НАТО является нападением на всех". Фото: Госдеп США

Самолеты НАТО накроют всю Россию до Москвы

Военный эксперт Олег Жданов считает, что если бы Россия решилась атаковать Литву, последствия для Кремля были бы плачевными.

"Альянс НАТО сразу бы включился в войну. Первыми бы в бой вступили немцы, так как в Литве стоит танковый батальон ФРГ. И уже сейчас Литва просит увеличить его до размера бригады", – говорит "Сегодня" Жданов.

Эксперт также отметил, что в соседней Эстонии, вдоль границы, размещен батальон солдат США.

"А в Латвии авиационное крыло НАТО. Если самолеты поднимутся в воздух, то накроют всю Россию до Москвы. Путин это понимает, он же не самоубийца. Поэтому он не начнет войну с Литвой", – подытожил Жданов.

Олег Жданов: "Самолеты НАТО накроют всю Россию до Москвы". Фото: коллаж "Сегодня"
Олег Жданов: "Самолеты НАТО накроют всю Россию до Москвы". Фото: коллаж "Сегодня"

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Литва с 22 мая остановила импорт электричества из России.

Также мы писали, что Литва первой среди стран ЕС отказалась от российского газа.

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ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

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