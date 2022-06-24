Силы сторон на новом ТВД. Чем грозит Путину война с Литвой из-за коридора в Калининград

Между Москвой и Вильнюсом разгорелся скандал из-за запрета на транзит российских грузов через территорию Литвы. РФ, размахивая оружием, начала угрожать всему населению Литвы. Сайт "Сегодня" выяснил, готова ли Литва оказать военное сопротивление России в случае вторжения, заступится ли за прибалтийскую страну НАТО и чем эта война закончится для Путина.
Калининградский транзит
18 июня Литва объявила России о запрете железнодорожного транзита попавших под санкции ЕС российских товаров через территорию страны между Калининградской областью и основной территорией РФ. А в среду, 22 июня под запрет попали и грузовые автоперевозки.
МИД Литвы объяснил данное решение тем, что получил разъяснения Европейской комиссии, согласно которым, даже если санкционные товары и грузы идут из одной части России в другую, но через территорию ЕС, их перевозка должна быть запрещена.
"Пассажиры и товары, на которые не распространяется санкционный режим ЕС, продолжают перевозиться по территории Литвы в Калининградскую область и из нее. Литва не вводила никаких односторонних, индивидуальных или дополнительных ограничений на этот транзит. Литва последовательно реализует санкции ЕС", – сообщили в Министерстве иностранных дел.
В Кремле назвали действия Литвы провокационными и даже враждебными, и сразу пригрозили последствиями, которые "на себе ощутят все жители Литвы". Одновременно с угрозами, Россия начала традиционно размахивать оружием, организовав в Калининградской области военные учения, тем самым провоцируя возникновение нового ТВД (театра военных действий – Ред.).
Сможет ли Литва противостоять России
С 2015 года Литва, как и другие страны Прибалтики, начала активно наращивать военный бюджет. Страна вкладывает в новое оружие и подготовку солдат около одного миллиарда долларов в год, и эта цифра постоянно растет.
Количество военнослужащих также увеличивается. В том же 2015 году Вильнюс решил возродить службу по призыву. В армию призывают молодых людей от 18 до 23 лет, а срок службы – девять месяцев. По данным справочника Military Balance 2022 от Международного института стратегических исследований (IISS), такое решение позволило увеличить численность армии до 23 тысяч человек. Кроме того в резерве находится до 90 тысяч человек.
Несмотря на то, что на вооружении у литовской армии нет истребителей, бомбардировщиков, танков и реактивных систем залпового огня, последние семь лет Литва серьезно реформировала свои вооруженные силы и создала компактную и очень мобильную армию. Литовские военные передвигаются на современных немецких бронемашинах пехоты Boxer (в Литве их называют Vilkas, "Волк"), оснащенных противотанковыми ракетами, пулеметами и современными системами наведения.
Всего таких машин у литовской армии около 80. Но после начала войны в Украине Вильнюс заказал у ФРГ еще 120 единиц. По своим ходовым качествам Vilkas превосходят российские бронемашины: они быстрее, маневреннее и автономнее, а также сильнее завязаны на командное управление, что помогает проводить согласованные и быстрые атаки.
Отметим, что согласно исследованиям, бои в городе наиболее опасны для живой силы противника. Именно поэтому наличие современной маневренной техники, такой как Vilkas, может сыграть решающую роль даже при встрече с врагом, превосходящим по силе и численности.
Помимо бронемашин на охране государства стоят опять же немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000. При использовании современных типов снарядов с GPS-наведением, "самоходка" может прицельно выпускать до 12 снарядов в минуту, координируя работу по радарам контрбатарейной борьбы. У литовской армии есть 16 гаубиц этого типа.
Однако даже несмотря на то, что технически вооружение Литвы превосходит основную массу российской техники, его количества будет недостаточно, чтобы противостоять РФ. Поэтому еще в 2017-м году была принята новая национальная стратегия, которая концентрируется на максимальном сращении вооруженных сил Литвы и НАТО.
На помощь придет НАТО
С 2004 года Литва является членом НАТО. В начале 2022 года на территории страны разместились более 1,5 тыс. солдат альянса, в основном из Германии и Нидерландов. Воздушное патрулирование осуществляют два отряда истребителей из Дании и Португалии, по четыре F-16AM в каждом.
Попытки России взвинтить градус напряженности при помощи угроз Литве быстро остудили в США. Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Америка готова поддержать Литву в случае военной агрессии России.
По словам Прайса, США придерживаются пятой статьи Североатлантического альянса, где речь идет о том, что нападение на одного члена НАТО является нападением на всех. В США также одобрили экономические меры, предпринятые против страны-агрессора.
Самолеты НАТО накроют всю Россию до Москвы
Военный эксперт Олег Жданов считает, что если бы Россия решилась атаковать Литву, последствия для Кремля были бы плачевными.
"Альянс НАТО сразу бы включился в войну. Первыми бы в бой вступили немцы, так как в Литве стоит танковый батальон ФРГ. И уже сейчас Литва просит увеличить его до размера бригады", – говорит "Сегодня" Жданов.
Эксперт также отметил, что в соседней Эстонии, вдоль границы, размещен батальон солдат США.
"А в Латвии авиационное крыло НАТО. Если самолеты поднимутся в воздух, то накроют всю Россию до Москвы. Путин это понимает, он же не самоубийца. Поэтому он не начнет войну с Литвой", – подытожил Жданов.
Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Литва с 22 мая остановила импорт электричества из России.
Также мы писали, что Литва первой среди стран ЕС отказалась от российского газа.