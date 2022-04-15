Мир
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🚢 Горит "Москва" 💪 СБУ поймала Медведчука 🛡 Химатака на Мариуполь ⚔ Битва за Донбасс
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Мировые новости Россия

Ситуация катастрофическая? РФ просит Бразилию помочь избежать санкций — Reuters

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
15 апреля, 02:53
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Многие страны мира ввели ограничения против Российской Федерации из-за нападения на Украину
Санкции серьезно влияют на РФ/Фото: коллаж: "Сегодня"
Санкции серьезно влияют на РФ/Фото: коллаж: "Сегодня"

Министерство финансов Российской Федерации просит Бразилию поддержать РФ у МВФ, Всемирном банке и G20, чтобы Россия смогла противостоять санкциям.

Об этом пишет Reuters.

Реклама

Подробности

По информации издания, в его распоряжении оказалось письмо от главы российского Минфина Антона Силуанова к его коллеге в Бразилии.

В нем говорится, что Россия просит Бразилию о поддержке в Международном валютном фонде, Всемирном банке и группе ведущих экономик G20, чтобы помочь ей противостоять санкциям, которые ввел Запад против РФ из-за вторжения, войны и зверств российских оккупантов в Украине.

Однако согласится ли Бразилия помочь РФ — неизвестно.

Реклама

Австралия ввела санкции в отношении 14 российских компаний

Правительство Австралии вводит санкции относительно 14 российских компаний в связи с вторжением РФ в Украину.

"Правительство Австралии ввело целевые финансовые санкции в отношении 14 российских государственных предприятий, имеющих стратегическое и экономическое значение для России", – сообщили в МИД страны.

В санкционные списки вошли компании "КАМАЗ", "Газпром", "Газпром Нефть", "Транснефть", "Ростелеком", "Русгидро","Севмаш" и "Объединенная судостроительная корпорация".

Санкции также распространяются на холдинг "Росэлектроника", РЖД, "Новороссийский морской торговый порт", "Алросу", "Согаз" и "Совкомфлот".

Реклама

"Наша нацеленность на российские государственные предприятия в координации с ключевыми партнерами подрывает их способность стимулировать российскую экономику", — отметили в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве Австралии подтвердили "непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также народа Украины".

Читайте также

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Мир
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Украинцы за границей
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 11:00 14 апреля
1
Личный состав 19900
Личный состав
2
Самолеты 160
Самолеты
3
Вертолеты 144
Вертолеты
4
Танки 753
Танки
5
ББМ 1968
ББМ
6
Артиллерия 366
Артиллерия
7
Средства ПВО 64
Средства ПВО
8
РСЗО 122
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 134
БПЛА
11
Катера 7
Катера
12
Транспорт 1437
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Наши ангелы-хранители

Роман и Леонид Бутусины - солдаты ВСУ, сыновья добровольца из Калушского района (Прикарпатья), который в 2014-м с женой и 12 детьми переехал из российского Владивостока в Украину и пошел воевать на Донбасс. В феврале 2022-го сыновья поступили, как их отец. И погибли смертью храбрых, спиной к спине, защищая друг друга и страну, ставшую им настоящим домом.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Виктор Ивчук – полковник медицинской службы, начальник военного госпиталя города Мариуполь. В настоящее время он с отважной командой медиков непрерывно оперирует и продолжает спасать жизнь собратьев и гражданских жителей в бомбоубежищах города-мученика. За личное мужество и самопожертвование получил звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".
Слава Україні!

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять