Ситуация катастрофическая? РФ просит Бразилию помочь избежать санкций — Reuters

Многие страны мира ввели ограничения против Российской Федерации из-за нападения на Украину

Санкции серьезно влияют на РФ/Фото: коллаж: "Сегодня"

Министерство финансов Российской Федерации просит Бразилию поддержать РФ у МВФ, Всемирном банке и G20, чтобы Россия смогла противостоять санкциям.

Об этом пишет Reuters.

Реклама

Подробности

По информации издания, в его распоряжении оказалось письмо от главы российского Минфина Антона Силуанова к его коллеге в Бразилии.

В нем говорится, что Россия просит Бразилию о поддержке в Международном валютном фонде, Всемирном банке и группе ведущих экономик G20, чтобы помочь ей противостоять санкциям, которые ввел Запад против РФ из-за вторжения, войны и зверств российских оккупантов в Украине.

Однако согласится ли Бразилия помочь РФ — неизвестно.

Реклама

Австралия ввела санкции в отношении 14 российских компаний

Правительство Австралии вводит санкции относительно 14 российских компаний в связи с вторжением РФ в Украину.

"Правительство Австралии ввело целевые финансовые санкции в отношении 14 российских государственных предприятий, имеющих стратегическое и экономическое значение для России", – сообщили в МИД страны.

В санкционные списки вошли компании "КАМАЗ", "Газпром", "Газпром Нефть", "Транснефть", "Ростелеком", "Русгидро","Севмаш" и "Объединенная судостроительная корпорация".

Санкции также распространяются на холдинг "Росэлектроника", РЖД, "Новороссийский морской торговый порт", "Алросу", "Согаз" и "Совкомфлот".

Реклама

"Наша нацеленность на российские государственные предприятия в координации с ключевыми партнерами подрывает их способность стимулировать российскую экономику", — отметили в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве Австралии подтвердили "непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также народа Украины".

Читайте также