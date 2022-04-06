Мир
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 🔴 Бучанская резня 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Мировые новости Россия

Ситуация в Мариуполе и усиление санкций против РФ. Что пишут западные СМИ о войне

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
6 апреля, 10:08
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
США готовят очередной удар по экономике РФ
Новые санкции еще сильнее ударят по экономике России
Новые санкции еще сильнее ударят по экономике России / Фото: Коллаж: Сегодня

Ведущие мировые СМИ пристально следят за ситуацией в Украине. За геноцид населения и военное вторжение в нашу страну США и многие другие страны решили ужесточить санкции против РФ. Также пресса отдельное внимание уделяет ситуации в Мариуполе.

Сайт "Сегодня" предлагает обзор западных масс-медиа, где основной темой стали санкции против РФ из-за войны в Украине.

Реклама

Новые санкции против РФ

Из-за вторжения в Украину, США расширили пакет санкций против Российской Федерации. Как пишет Wall Street Journal, новый пакет американских санкций будет включать в себя запрет на все новые инвестиции в Россию и замораживание иностранных активов некоторых крупнейших российских банков.

Заместитель главы Министерства иностранных дел Польши Марцин Пшидач считает расширение запрета на импорт российского угля недостаточными мерами по сдерживанию агрессора. Onet.pl сообщает, что польская сторона призвала к более дальновидным санкциям, в первую очередь – к запрету нефти и газа из РФ.

Кроме того, американский Минфин вводит санкций против Hydra, крупнейшей русскоговорящей платформы в даркнете, а также криптобирже Garantex. Financial Times отмечает, что санкции предусматривают, что все активы этих формирований в собственности граждан США будут заморожены.

Реклама

Ухудшение ситуации в Мариуполе

По информации британской разведки, в городе ухудшается гуманитарная ситуация. Большая часть жителей, которые остаются в городе, не имеют света, связи, лекарств, тепла или воды.

В осажденном городе после ракетных ударов России затонуло грузовое судно под флагом Доминики. Как сообщает Reuters, считалось, что "Азбург" был без груза и стоял у причала в Мариуполе.

Зверства российских оккупантов

Издание The New York Times опубликовало видео, на котором оккупанты вели огонь по мужчине на велосипеде в Буче. Мирный житель был убит после того, как он повернул на улицу Яблонскую, занятую российскими войсками. После того, как оккупанты покинули Бучу, тело лежало именно в этой месте.

Реклама

Военные преступления российских оккупантов

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Мир
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Украинцы за границей
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 10:00 6 апреля
1
Личный состав 18600
Личный состав
2
Самолеты 150
Самолеты
3
Вертолеты 135
Вертолеты
4
Танки 684
Танки
5
ББМ 1861
ББМ
6
Артиллерия 332
Артиллерия
7
Средства ПВО 55
Средства ПВО
8
РСЗО 107
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 96
БПЛА
11
Катера 7
Катера
12
Транспорт 1324
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Наши ангелы-хранители

Макс Левин - известный украинский фотограф, документалист, военкор: сотрудничал с Reuters, BBC, Associated Press… Его фото публиковали Wall Street Journal, Time… Несмотря на большой риск, отправился в район села Гута Межигорская (Киевская обл.), чтобы освещать последствия российской агрессии, когда оккупанты были еще там. Позже полиция нашла Макса мертвым - попал под обстрел, но продолжал работать…

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Украинка, спортсменка и просто красавица – снайпер с позывным "Уголек". Брюнетка-воин скрывает лицо и свое имя, потому что такая у нее военная профессия. Героиня сегодняшнего фронта попала в армию, так как хотела, чтобы ее брат-военный гордился сестрой. С 2017-го служит в батальоне морской пехоты, где с первых дней заслужила уважение благодаря стальным нервам и выдержке. Одна из самых эффективных снайперов ВСУ.
Слава Україні!

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять