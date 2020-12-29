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СК России обвинил Навального в растрате благотворительных пожертвований

29 декабря, 20:29

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Против оппозиционера возбудили дело за "мошенничество в особо крупном размере"

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении оппозиционера Алексея Навального и "иных лиц" по признакам мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст.159 УК РФ) за якобы растрату на собственные нужды, собранных через благотворительные фонды денег.

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Об этом говорится в заявлении СК РФ.

"По данным следствия, Навальный, действуя совместно с иными лицами, потратил из 588 миллионов рублей более 356 млн рублей на личные цели – приобретение личного имущества, материальных ценностей и оплату расходов (в том числе отдыха за границей). Таким образом, собранные с граждан средства были похищены", – заявили в СК.

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