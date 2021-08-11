Навальному предъявили новое обвинение: что в этот раз

Российскому оппозиционеру Алексею Навальному предъявлено новое обвинение. Теперь Следственный комитет России (СКР) открыл против него дело за создание некоммерческой организации, посягавшей на личность и права граждан.
Сообщение об этом появилось на сайте СКР.
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"По данным следствия, Навальный создал некоммерческую организацию, выполняющую функции иностранного агента, – "Фонд борьбы с коррупцией" (решением Московского городского суда признана экстремистской и ликвидирована на территории РФ). В период с 2011 года Навальный совместно с Иваном Ждановым, Леонидом Волковым и иными лицами руководил ею. Деятельность фонда была сопряжена с побуждением граждан к совершению противоправных деяний", – сказано в сообщении.
Под противоправными действиями, как разъясняется российскими следователями, значится распространение на своих личных страницах в сети Интернет и на страницах Фонда призывов к участию россиян в несогласованных митингах. По новому обвинению Навальному грозит до трех лет лишения свободы.
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Преследование Навального
Напомним, что сейчас Алексей Навальный отбивает срок в 2 года и 6 месяцев в исправительной колонии ИК-2 в Покрове по так называемому делу "Ив Роше", по которому оппозиционер изначально имел условный срок. Поскольку в период его отбывания Навального в бессознательном состоянии после отравления вывезли на лечение в Германию, правоохранительные органы расценили это как нарушение требований отбывания условного срока.
Мосгорсуд 9 июня признал связанные с Навальным ФБК и Фонд защиты прав граждан, а также общественное движение "Штабы Навального" экстремистскими организациями. Некоммерческие организации были ликвидированы, а деятельность общественного движения запрещена.
Начиная с 2011-го у Навального ни один год не проходил без возбуждения против него нового дела:
- Дело "Кировлеса" в 2011 году;
- Логотип "РосПила" в 2011 году;
- Иск от предпринимателя Владлена Степанова в 2011 году;
- Дело "Ив Роше" с 2012 года;
- Дело фирмы "Аллект" в 2012 году;
- Дело фирмы ООО "МПК" в 2013 году;
- Обвинение в незаконном получении адвокатского статуса в 2013 году;
- Иск от руководителя Фонда развития гражданского общества Константина Костина в 2013 году;
- Иск от зампредседателя Государственной думы РФ Сергея Неверова в 2014 году;
- Дело о блокировке страницы оппозиционера в "Живом журнале" в 2014-2015 году;
- Иск от главы Департамента транспорта Москвы Максима Ликсутова с 2014 по 2018 год;
- Иск от сенатора и главы движения "Антимайдан" Дмитрия Саблина в 2015 году;
- Иск от Костромского отделения партии "Яблоко" в 2015 году;
- Гражданский иск по делу "Кировлеса" с 2015 по 2017 год;
- Дело о клевете на полицейского Павла Карпова в 2016 году;
- Блокировка сайта navalny.com в 2018 году;
- Иск от ООО "Московский школьник" в 2019 году;
- Дело о клевете в адрес ветерана ВОВ в 2020 году;
- Дело о расходовании пожертвований в 2020 году;
- Дело об оскорблении судьи в 2020 году.