Скрывают правду: в РФ блокируют СМИ и соцсети

Россия пытается скрыть правду от своих граждан

Оккупанты ограничивают доступ россиянам к СМИ и соцсетям/Фото: коллаж: "Сегодня"

В РФ блокируют интернет-издания и соцсети. На это пошли, чтобы жители России не знали правды о войне в Украине.

Об этом сообщает издание "Медуза".

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В РФ блокируются издания, которые открыто пишут о российской агрессии. Также начинают блокировать соцсети Facebook и Twitter.

Сайт интернет-издания "Медуза" перестал открываться у части пользователей в России. Об этом рассказали читатели издания. Кроме того, сообщается об ограничении доступа к сайтам BBC и Deutsche Welle.

В нескольких регионах РФ не работает "Радио Свобода". Также заблокированы App Store и Google Play.

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Обстрел Запорожской АЭС

Российские оккупанты начали обстреливать крупнейшую атомную электростанцию в Европе – Запорожскую. Сейчас там начался пожар.

Из-за обстрелов существует угроза взрыва. К слову, это может нанести худший вред, чем Чернобыль. Сотрудники АЭС просят оккупантов немедленно прекратить вести огонь.