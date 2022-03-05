Следом за всеми: Сингапур тоже вводит санкции против РФ

Санкции направлены на то, чтобы ограничить способность России вести войну против Украины и взорвать ее суверенитет

Против РФ продолжают вводить санкции/Фото: коллаж: "Сегодня"

Сингапур тоже решил присоединиться к санкциям против Российской Федерации. Так, сингапурским банкам и другим финучреждениям будет запрещено вести дела с четырьмя российскими банками — "ВТБ", "ВЭБ", "Промсвязьбанк", "Россия".

Об этом сообщает The Straits Times.

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Подробности

Финансовые учреждения должны заморозить любые активы и средства банков "ВТБ", "ВЭБ", "Промсвязьбанк" и "Россия".

Санкции также будут предусматривать запрет на экспорт в Россию некоторых товаров. Это касается электроники, компьютеров и товаров военного назначения. Кроме того, санкции распространяются на все транзакции, связанные с криптовалютами.

К тому же банкам, страховщикам и другим финансовым учреждениям будет запрещено вести бизнес с определенными секторами в самопровозглашенных "ЛДНР". Это транспорт, телекоммуникации, энергетика и геологоразведка, добыча полезных ископаемых.

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Как заявили в МИД Сингапура, санкции направлены на то, чтобы ограничить способность России вести войну против Украины и взорвать ее суверенитет.

Санкции от США

Соединенные Штаты Америки вводят ограничения против 19 российских олигархов, 47 членов их семей и тесно связанных с ними лиц.

В этот список, в частности, попали: предприниматель и миллиардер Аркадий Ротенберг, генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов, бизнесмен Евгений Пригожин, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, предприниматель Алишер Усманов, председатель государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Кроме того, вводят санкции против ряда авиастроительных предприятий РФ, в том числе Иркутского авиазавода и завода "Авиастар".

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