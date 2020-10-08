Следствие интересует: как соратники Навального собрали вещдоки отравления

У МВД РФ возникли вопросы – чем занималось окружение оппозиционера в день отравления

Спустя 50 дней после отравления Алексея Навального у российской полиции еще остается много вопросов, чем занималось окружение оппозиционера этот день.

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Об этом сообщает государственное информагентство ТАСС.

Замначальника Следственного управления Управления на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу Сергей Потапов заявил, что у МВД много вопросов к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией, которые сопровождали Навального в ходе его поездки в Томске.

По его словам, следователи устанавливают, что именно они делали в номере Навального, зачем забирали из него предметы, которые могли бы послужить вещественными доказательствами в рамках проверки (в том числе бутылки с водой), а также каким способом они их перевозили.

Потапов посетовал, что полицейские пытаются уточнить интересующую информацию у сотрудников ФБК, а те отказываются от дачи объяснений по существу интересующих органы следствия вопросов. В качестве примера он привел Владлена Лося, который уклонился от ответов на вопросы об обстоятельствах осмотра номера Навального и изъятия из него различных предметов, а также способах дальнейшей их перевозки. Он указал, что не помнит того, что происходило после открытия администратором двери в номер гостиницы.

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Ранее о том, что Навальный мог сам выпить яд, заявлял российский президент Владимир Путин. А врачи омской больницы, куда Алексея Навального экстренно госпитализировали из аэропорта, убеждают: в организме пациента никаких ядовитых веществ не было.

Также сообщалось, что Навальный заявил: российские власти не планируют начинать расследование его отравления, и требует от следователей вернуть ему изъятые личные вещи.

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