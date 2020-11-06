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СМИ "нашли" у Путина болезнь Паркинсона. На это ответили в Кремле

6 ноября, 12:34

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

У российского президента Владимира Путина отрицают, что в скором времени он планирует уйти в отставку из-за связанных со здоровьем причин, которые мешают ему править.

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Ссылаясь на "кремлевских обозревателей", 5 ноября британский таблоид The Sun сообщил, что у 68-летнего Путина обнаружили симптомы болезни Паркинсона.

На этом фоне его "любовница" Алина Кабаева "попросила его ослабить хватку", в связи с чем в начале 2021 года Путин решил сложить полномочия, хотя в этом году парламент России обнулил его президентские сроки, позволив избираться еще дважды и фактически править до 2036 года.

Данный материал перепечатали и другие таблоиды, включая Daily Mail и New York Post

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Однако во время брифинга 6 ноября пресс-секретарь Путина и его права рука Дмитрий Песков назвал это "полной чушью".

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"Вы знаете, здесь особо комментировать нечего. Чушь это полная. У президента все хорошо. Здоровье отменное", — заявил Песков журналистам.

Он заверил, что Владимир Путин не собирается уходить в отставку, и, соответственно, продолжит править до конца своей каденции, срок которой истекает в 2024 году.

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