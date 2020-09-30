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СМИ рассказали, как Путина оберегают от заражения коронавирусом

30 сентября, 17:07

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Всех посетителей хозяина Кремля отправляют на двухнедельный карантин

Президент РФ Владимир Путин входит вгруппу риска по коронавирусу, поэтому, чтобы уберечь стареющего российского лидера от заболевания COVID-19, в Кремле идут на беспрецедентные шаги.

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О них рассказывает российское интернет-издание "Проект".

По данным журналистов, всем людям, которым предстоит оказаться рядом с главой российского государства, невзирая на регалии и возраст, приходится отбывать очень строгий двухнедельный карантин. Для верховного карантина есть минимум три места в Москве и Сочи.

Например, часть сотрудников администрации президента, личных фотографов и операторов, членов съемочной группы "Москва.Кремль.Путин" отправили в сочинский пансионат "Дагомыс", где они в условиях очень строгого режима сидели в номерах, ожидая результатов теста на коронавирус. У кого он был отрицательным – перевели в более комфортный пансионат "Русь" и разрешили гулять по территории.

И только по окончании двухнедельного карантина обитателей "Руси" допускают до президента. Именно оттуда чиновники и журналисты ездили в сочинскую резиденцию "Бочаров ручей" на встречу с Александром Лукашенко.

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Других контактирующих с хозяином Кремля изолировали на правительственных дачах на улице Косыгина в Москве. В ожидании теста им пришлось сидеть по своим комнатам, а затем можно было гулять по территории. И только по окончании двух недель разрешили ездить в подмосковную резиденцию Путина Ново-Огарево. Особо избранные и приближенные к Путину лица должны жить прямо на территории Ново-Огарево, в предназначенной для гостей части. Но там места быстро закончились, уточняет издание.

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Режим двухнедельной изоляции распространяется на всех посетителей президента РФ без исключения. Так, карантинили глава Росмолодежи Александр Бугаев, глава "Газпрома" Алексей Миллер, руководитель Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь и многие другие. Со всеми остальными Путин общается по видеосвязи или на очень большом расстоянии. Даже спикер Совета федерации Валентина Матвиенко не приближалась к нему, слушая речь Путина на почтительной дистанции.

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Владимир Путин

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

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Валентина Матвиенко

Валентина Матвиенко / Фото: kremlin.ru

Издание напомнило, что ни в одном демократическом государстве посетителей глав государств не обязывали сидеть на карантине. Наоборот, пожилой президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза сам ушел на изоляцию после контакта с больным COVID-19. Так же поступил премьер Великобритании Борис Джонсон, у которого был обнаружен вирус, а после выздоровления – сразу вернулся к публичной работе. А президент США Дональд Трамп до сих пор проводит брифинги для пула репортеров Белого дома.

Напомним, ранее сообщалось, как часто Путин сдает тесты на коронавирус.

Также сообщалось, что в ближайшем окружении Путина коронавирус обнаружили у пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, а также премьера Михаила Мишустина.

Обращение Владимира Путина
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Все подробности в спецтеме Коронавирус

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