Смола, пылесос и дрель: россияне снова попытаются заделать щель на МКС

Трещину в российском модуле "Звезда", из-за которой на Международной космической станции уже полгода не могут устранить утечку воздуха, опять попытаются заделать. На этот раз – смолой деревьев из Африки.

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Об этом сообщает Daily Storm, ссылаясь на российского космонавта Андрей Борисенко.

Для ремонта "Звезды" космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков используют клей на основе смолы сандарак из хвойного дерева тетраклинис членистый, которое растет в Северной Африке.

Также будет задействован довольно необычный как для работ в космосе набор: дрель, пылесос, шпатели, герметики, шлифовальная шкурка, поролон, фторопластовая пленка, спиртовые салфетки, металлические накладки и изолента.

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Сам Борисенко называет это "стандартным ремкомплектом". Его доставили на МКС с Земли именно для этих работ.

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Напомним, что об утечке воздуха на МКС стало известно еще 20 августа. С тех пор экипаж пытается найти и устранить щель. В декабре в ЦУП даже отметили прискорбную новость – резервы воздуха в российском сегменте МКС находятся на исходе.

А ранее за выходные в переходном отсеке модуля "Звезда" в полтора раза упало давление воздуха.

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