Смоленская катастрофа: в России ответили на требования Польши

РФ не будет выдавать своих граждан, заявила Захарова

Россия не выдаст Польше авиадиспетчеров, которых Варшава обвиняет в крушении польского правительственного самолета Ту-154М в 2010 году. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

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"Все попытки Варшавы добиться их(авиадиспетчеров) выдачи тщетны… Согласно нашей конституции, Россия ... не имеет права никому, ни при каких обстоятельствах выдавать своих граждан", – заявила она.

Ранее Национальная прокуратура Польши обратились в суд с ходатайством об аресте трех диспетчеров, которые работали на аэродроме Смоленска в 2010 году во время крушения самолета, в котором летела польская делегация во главе с президентом Лехом Качинским.

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Если суд примет решение об аресте, это станет шагом к объявлению диспетчеров в международный розыск и последующим требованием их выдачи Варшаве.

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Напомним, 10 апреля 2010 года неподалеку российского Смоленска во время посадки на военном аэродроме "Смоленск-Северный" потерпел катастрофу самолет Ту-154, на котором польская государственная делегация направлялась в Катынь для участия в мемориальных мероприятиях, посвященных 70-й годовщине расстрелов НКВД польских военных в 1940 году. В катастрофе погибли все 96 человек, находившихся на борту самолета, в том числе и президентская чета – Лех и Мария Качиньские, а также представители политической, военной, религиозной элиты Польши.

Польша обвинила Россию в блокировании расследования крушения Ту-154.

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