Дома – погром, на полу – кровь: якутский шаман Габышев снова в психбольнице

Две недели назад "колдун" объявил о намерении возобновить поход против Путина

В России в очередной раз доставили в психиатрическую больницу "якутского шамана" Александра Габышева, который в 2019 году объявил поход в Москву, чтобы "изгнать" президента Владимира Путина.

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Об этом сообщает Новая газета, ссылаясь на координатора "Правозащиты Открытки" Алексея Прянишникова.

По его словам, сейчас Габышев находится в Якутском республиканском психоневрологическом диспансере, куда его насильно увезли полицейские. По какой причине – неизвестно. Предполагается, что поводом послужили объявленные им ранее в этом месяце планы возобновить в марте свой поход.

"Уже не в первый раз он объявляет о возобновлении похода и не в первый раз его изолируют сразу после объявления, поскольку законных способов остановить его передвижения по стране нет, так как Габышев — свободный человек, не ограниченный в свободе передвижения какими-либо законными мерами", — утверждает Прянишников.

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При этом двери дома Габышева взломаны, все вещи раскиданы, на полу – пятна, похожие на кровь, а его телефон и тетради изъяли.

Фото: Правозащиты Открытки

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Напомним, что мужчина уже около двух лет безуспешно пытается дойти до Москвы – его уже неоднократно задерживали, а также отправляли в психдиспансер. Каждый раз его освобождали, после чего он возобновлял шествие.

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