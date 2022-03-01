Снова поддержка Украины: Nike остановила интернет-продажу товаров в России

Теперь приобрести фирменную одежду жители РФ могут только в обычных торговых точках

Крупные мировые компании продолжают вводить ограничения против РФ/Фото: коллаж: "Сегодня"

Американская компания Nike приостановила онлайн-продаж своих товаров на территории Российской Федерации. Это связано с действиями РФ против Украины.

Об этом говорится на сайте интернет-магазина Nike в РФ.

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Подробности

"В настоящее время компания Nike не может гарантировать доставку товаров покупателям в России. В связи с этим приобретение товаров на веб-сайте nike.com и в приложении Nike временно недоступны в этом регионе. Посетите ближайший магазин Nike", — говорится в сообщении.

Как долго не будет работать интернет-магазин, пока неизвестно.

Санкции от BMW

Концерн BMW останавливает производство своих автомобилей на калининградском заводе "Автотор". Кроме того, прекращаются поставки машин на российский рынок.

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"В связи с текущей геополитической ситуацией мы остановим наше местное производство и экспорт на российский рынок до дальнейшего уведомления", – заявили в концерне.

Кроме того, в BMW не исключают остановку производства и на других заводах компании из-за сбоя цепочек поставок и закрытия ряда поставщиков в Украине.

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