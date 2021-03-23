Собчак взяла интервью у маньяка: депутат обратилась в прокуратуру

Виктор Мохов сделал угрожающее заявление в адрес одной из своих жертв

"Скопинский маньяк" Виктор Мохов рискует вновь оказаться за решеткой из-за желания "заняться" одной из девушек, которых он почти четыре года держал своими секс-рабынями.

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Отсидевший преступник продолжает посещать интервью и изымать выгоду из совершенных преступлений. Одно из них изучит российская прокуратура и решит – исправился ли преступник по-настоящему или нет.

Сайт "Сегодня" разбирается в продолжении истории российского похитителя и его жертв.

Что произошло?

Российская журналистка и политик Ксения Собчак опубликовала в своем YouTube-канале =интервью с Виктором Моховым и одной из его пленниц – Екатериной Мартыновой.

Вспоминая, как он держал девушек в подвале, "скопинский маньяк" сказал:

"Катя там жила – она не рожала, а Лена (вторая пленница Елена Самохина – ред.) рожала. А сейчас наоборот получилось: Катя родила, а Лена нет. От меня родила и больше не рожает. Надо опять мне заняться ею".

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Стоит отметить, что за несколько дней до публикации интервью Следственный комитет РФ заявил, что Мартынова отказалась от предложенной ей государственной защиты.

Фото: скриншот

Предыстория

В 2000 году Виктор Мохов похитил в городе Скопин в Рязанской области РФ 14-летнюю Екатерину Мартынову и 17-летнюю Елену Самохину. Девушки 3 года и 7 месяцев жили в созданном похитителем подземном бункере – они регулярно терпели сексуальное насилие, лишения еды, воды, света и пытки слезоточивым газом.

За время своего заключения Самохина родила от своего похитителя двух сыновей – Влада и Олега. Обоих мальчиков Мохов подкинул другим людям.

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В 2005 году "скопинского маньяка" приговорили к 17 годам лишения свободы. Отсидел весь срок, 3 марта 2021 года он вышел на свободу и заявил, что хочет встретиться со своими сыновьями.

Виктор Мохов. Фото: скриншот

Обращение в прокуратуру

Депутат Госдумы РФ Оксана Пушкина попросила Генпрокуратуру проверить слова Виктора Мохова и дать правовую оценку его высказываниям.

"Вероятно, за всё время отбывания наказания мужчина так и не осознал свою вину и не раскаивается в содеянном. Кроме того, его высказывания можно оценить как прямую угрозу девушке. Соседи Виктора Мохова также опасаются за безопасность своих детей", – цитирует текст поданного ею документа Telegram-канал Подъем.

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Реакция общественности

Интервью Собчак вызвало широкий общественный резонанс – всего за сутки ролик набрал больше 2 млн просмотров. Однако многие пользователи осуждали не столько самого отсидевшего похитителя и насильника, сколько интервьюера.

Некоторые комментаторы недоумевают из-за того, как Мохов сумел монетизировать свои преступления и стать из-за них популярным.

Напомним, что в 2019 году в российском Архангельске люди устроили самосуд над мужчиной, которого посчитали маньяком.

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