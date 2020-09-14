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Соратники Навального побеждают на выборах в городах, где он был перед отравлением

14 сентября, 09:46

Денис Беспалов Денис Беспалов

Перед тем, как попасть в больницу, оппозиционер посетил Новосибирск и Томск

Координаторы штабов российского оппозиционера Алексея Навального в двух городах, которые он посещал перед своим отравлением – Новосибирске и Томске – по предварительным данным, одержали победу на выборах, которые прошли 13 сентября, сообщает "Радио свобода".

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Так, координатор штаба Навального в Томской области РФ Ксения Фадеева побеждает на выборах в городскую думу Томска. Об этом сообщила сама Фадеева и ее соратники со ссылкой на предварительные результаты подсчета голосов по ее избирательному округу.

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов отметил, что Фадеева – первый координатор сети штабов Навального, который побеждает на выборах в России. Он также заявил: "Именно в Томске отравили Навального. Это лучший ответ штаба".

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Вторым руководителем регионального штаба Навального, который побеждает на выборах, стал Сергей Бойко. Он победил в одном из округов на выборах в городской совет Новосибирска.

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Как известно, во многих регионах России 13 сентября состоялись выборы в различные органы власти и местного самоуправления.

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Сторонники Навального на этих выборах, как и год назад, призвали голосовать в рамках так называемого "умного голосования" – за кандидатов, которые имеют лучшие шансы победить кандидатов от "Единой России".

По предварительным сообщениям, такие кандидаты лидируют в ряде округов на выборах в городскую думу Томска и законодательного собрания Новосибирской области.

Напомним, утром 20 августа самолет, следовавший из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за плохого самочувствия Навального. Политика госпитализировали, он впал в кому. Позже Навального перевезли в больницу в Германии. Немецкие врачи заявили, что оппозиционер был отравлен ядом из группы "Новичок".

7 сентября врачи сообщили, что вывели оппозиционера из медикаментозной комы. Его состояние улучшилось.

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Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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Россия выборы отравление Алексей Навальный
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