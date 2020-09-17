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Соратники Навального показали бутылки, на которых нашли следы "Новичка"

17 сентября, 11:00

Денис Беспалов Денис Беспалов

Бутылки забрали из номера гостиницы, где перед отравлением находился оппозиционер

Бутылка со следами отравляющего вещества "Новичок" которым был отравлен российский оппозиционер Алексей Навальный, была вынесена из гостиничного номера в Томске, где останавливался политик. Об этом сообщили соратники Навального.

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"Перенесемся обратно в 20 августа. В этот день часть нашей команды улетела в Москву, часть осталась в Томске доделывать видео. В полете Алексей потерял сознание и начал задыхаться, самолёт экстренно сел. Почти сразу сотрудники ФБК, которые остались в Томске, узнали о случившемся. В этот момент была сделана единственно возможная вещь. Они вызвали адвоката, поднялись в номер, из которого только что выехал Навальный, и начали фиксировать, описывать и упаковывать все, что там нашли. В том числе, и бутылки из-под гостиничной воды", - сообщается на Instagram-канале Навального.

На странице Навального в инстаграме опубликовано видео, на котором показано как сотрудники ФБК и адвокаты приехали в номер к оппозиционеру.

Видео из instagram Алексея Навального.

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"Спустя две недели именно на бутылке из томского номера немецкая лаборатория обнаружила следы "Новичка". А потом еще три лаборатории, которые брали анализы у Алексея, подтвердили, что Навальный был отравлен именно им. Теперь мы понимаем: это было сделано до того, как он покинул свой номер, чтобы поехать в аэропорт", – говорится в сообщении.

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Напомним, утром 20 августа самолет, следовавший из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за плохого самочувствия Навального. Политика госпитализировали, он впал в кому. Позже Навального перевезли в больницу в Германии. Немецкие врачи заявили, что оппозиционер был отравлен ядом из группы "Новичок". Позже в правительстве Германии заявили, что три независимые лаборатории подтвердили наличие в пробах Алексея Навального вещества группы "Новичок".

7 сентября сообщили, что оппозиционера вывели из медикаментозной комы. Его состояние улучшилось.

15 сентября Навальный сделал первое заявление после отравления.

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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Россия отравление Алексей Навальный
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