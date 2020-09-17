Соратники Навального показали бутылки, на которых нашли следы "Новичка"

Бутылка со следами отравляющего вещества "Новичок" которым был отравлен российский оппозиционер Алексей Навальный, была вынесена из гостиничного номера в Томске, где останавливался политик. Об этом сообщили соратники Навального.

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"Перенесемся обратно в 20 августа. В этот день часть нашей команды улетела в Москву, часть осталась в Томске доделывать видео. В полете Алексей потерял сознание и начал задыхаться, самолёт экстренно сел. Почти сразу сотрудники ФБК, которые остались в Томске, узнали о случившемся. В этот момент была сделана единственно возможная вещь. Они вызвали адвоката, поднялись в номер, из которого только что выехал Навальный, и начали фиксировать, описывать и упаковывать все, что там нашли. В том числе, и бутылки из-под гостиничной воды", - сообщается на Instagram-канале Навального.

На странице Навального в инстаграме опубликовано видео, на котором показано как сотрудники ФБК и адвокаты приехали в номер к оппозиционеру.

Видео из instagram Алексея Навального.

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"Спустя две недели именно на бутылке из томского номера немецкая лаборатория обнаружила следы "Новичка". А потом еще три лаборатории, которые брали анализы у Алексея, подтвердили, что Навальный был отравлен именно им. Теперь мы понимаем: это было сделано до того, как он покинул свой номер, чтобы поехать в аэропорт", – говорится в сообщении.

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Напомним, утром 20 августа самолет, следовавший из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за плохого самочувствия Навального. Политика госпитализировали, он впал в кому. Позже Навального перевезли в больницу в Германии. Немецкие врачи заявили, что оппозиционер был отравлен ядом из группы "Новичок". Позже в правительстве Германии заявили, что три независимые лаборатории подтвердили наличие в пробах Алексея Навального вещества группы "Новичок".

7 сентября сообщили, что оппозиционера вывели из медикаментозной комы. Его состояние улучшилось.

15 сентября Навальный сделал первое заявление после отравления.

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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