Советник Путина Чубайс ушел в отставку из-за войны против Украины и уехал из РФ – СМИ

Анатолий Чубайс ушел с поста специального представителя президента РФ по вопросам устойчивого развития и уехал из страны. Он объяснил свои действия несогласием с войной против Украины.
Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на два источника.
Антолий Чубайс был назначен спецпредставителем президента России в декабре 2020 года. До этого он девять лет возглавлял госкорпорацию "Роснано". После начала войны он публично не делал однозначных антивоенных заявлений.
В России исчез Шойгу
- Министр обороны России Сергей Шойгу перестал появляться в публичном пространстве. Последний раз глава Минобороны был в новостях 11 марта.
- 18 марта Шойгу упоминается в сообщении на сайте Кремля. Согласно сообщению, Шойгу был на заседании, но видео и фотографий с совещания не публиковалось. В тот же день, 18 марта, на Первом канале вышел сюжет о том, как Шойгу вручает награды. В сюжете говорилось, что событие произошло "сегодня", однако картинка в сюжете совпадала с видео, опубликованным на сайте Минобороны 11 марта.
- Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал внезапное исчезновение министра обороны РФ Сергея Шойгу из информационного пространства. Он назвал эту тишину "интересной".
Также напомним, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков оконфузился в интервью CNN.