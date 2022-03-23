Советник Путина Чубайс ушел в отставку из-за войны против Украины и уехал из РФ – СМИ

Он стал самым высокопоставленным чиновником, порвавшим связи с Кремлем после вторжения в Украину

Анатолий Чубайс (слева) и Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Анатолий Чубайс ушел с поста специального представителя президента РФ по вопросам устойчивого развития и уехал из страны. Он объяснил свои действия несогласием с войной против Украины.

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на два источника.



Антолий Чубайс был назначен спецпредставителем президента России в декабре 2020 года. До этого он девять лет возглавлял госкорпорацию "Роснано". После начала войны он публично не делал однозначных антивоенных заявлений.

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В России исчез Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу перестал появляться в публичном пространстве. Последний раз глава Минобороны был в новостях 11 марта.

18 марта Шойгу упоминается в сообщении на сайте Кремля. Согласно сообщению, Шойгу был на заседании, но видео и фотографий с совещания не публиковалось. В тот же день, 18 марта, на Первом канале вышел сюжет о том, как Шойгу вручает награды. В сюжете говорилось, что событие произошло "сегодня", однако картинка в сюжете совпадала с видео, опубликованным на сайте Минобороны 11 марта.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал внезапное исчезновение министра обороны РФ Сергея Шойгу из информационного пространства. Он назвал эту тишину "интересной".

Также напомним, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков оконфузился в интервью CNN.