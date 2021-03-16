Создатель "Спутника" назвал причину тромбоза после вакцины AstraZeneca

Возможной причиной образования тромбов после применения вакцины от коронавируса AstraZeneca является некачественная очистка препарата.
Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Александра Гинцбурга – директора центра им. Н. Ф. Гамалеи в Москве, разработавшего вакцину "Спутник V".
"На этот вопрос точно ответят эксперты в Евросоюзе, которые сейчас занимаются оценкой этих случаев, связанных, по всей видимости, с тромбозом у ряда вакцинированных данным препаратом, доказательств возможной связи между этими двумя явлениями и возможным механизмом", – заявил эксперт на онлайн-брифинге.
По словам Гинцбурга, если такая взаимосвязь будет установлена, то виноват не сам препарат, а степень его очистки, которая бывает двух- и трехэтапной.
Читайте также: Так вакцина AstraZeneca опасна или нет? Компания открещивается от тромбозов
"Возможно, в данном случае использовалась неполноценная степень очистки и какие-то продукты, которые могли остаться в конечном продукте, могли способствовать агрегации тромбоцитов у части пациентов, которые получили данный препарат. Это мое предположение", – рассказал Гинцбург.
Напомним, Европейское агентство лекарственных средств пока не видит доказательств того, что препарат AstraZeneca вызывает заболевание тромбозом.
Также сообщалось, что министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил: слухи об отказе от использования AstraZeneca в Европе могут быть связаны с массовой информационной кампанией против нее со стороны России. Цель – расчистить фармрынок для российского "Спутника V".
Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк