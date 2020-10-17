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SpaceX собралась запустить ракету к Марсу в 2024 году

17 октября, 16:16

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

К Марсу ракета Илона Маска полетит без экипажа

Американская компания SpaceX миллиардера Илона Маска может запустить ракету Starship к Марсу уже через четыре года.

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Об этом предприниматель рассказал в ходе видеоконференции Mars Society Convention 2020.

По словам основателя SpaceX, через четыре года планета Марс будет находиться на ближайшем возможном расстоянии от Земли.

"Я думаю, у нас есть неплохой шанс использовать второе стартовое окно для полета на Марс", — сказал Маск в беседе с основателем Mars Society Робертом Зубриным.

Отметим, стартовое окно – это оптимальные условия для полета на другую планету с минимальным расходом топлива. Так, для запуска ракеты к Марсу стартовое окно появляется каждые 2 года.

Однако в ходе видеоконференции Маск был очень осторожен в своих высказываниях, часто акцентировал внимание на том, что это его мысли и что у него множество сомнений. Для сравнения, несколько лет назад Маск обещал, что первый такой полёт состоится уже в 2018 году.

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Напомним, ранее американский предприниматель Илон Маск рассказал, что полет человека на Марс не является главной проблемой – гораздо сложнее создать на поверхности этой планеты базу для постоянного проживания людей.

В то же время марсоходы NASA очаровывают своим вниманием за происходящим на поверхности Красной планеты. Роверы делают селфи и безумно красивые панорамы.

В районе Южного полюса Марса с помощью радара автоматической межпланетной станции Европейского космического агентства "Марс экспресс" обнаружили три подземных озера с водой.

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