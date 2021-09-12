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"Самолет весь всмятку". Первое видео с места крушения самолета L-410 в России

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
12 сентября, 21:14
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Родные на связи с пассажирами. Первыми на помощь людям пришли местные жители
К месту крушения добрались спасатели / Коллаж "Сегодня"
К месту крушения добрались спасатели / Коллаж "Сегодня"

Пассажиров упавшего в тайге в Иркутской области России самолета L-410 обнаружили спасатели. У людей многочисленные переломы.

Об этом рассказали порталу Baza родственники пассажиров, которые выходят на связь.

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Сын пассажирки Елены Полулях рассказал изданию, что находится на связи с матерью. По ее словам, все пассажиры выжили, а прямо сейчас их нашли водители скорой и отправились за спасателями, чтобы привести тех к лайнеру.

"Пассажиры самолета начали кричать, когда заметили в тайге фонари приближающихся к ним спасателей", – рассказал сын женщины.

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L-410 упал на деревья. По данным портала, первыми на помощь людям пришли двое местных жителей, один из них оказался врачом.

"Самолет весь всмятку! У людей руки, ноги переломаны..." – сообщил один из пассажиров лайнера. По его данным, минимум четыре человека погибли.

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По данным Baza, обломки самолета обнаружены в двух километрах от села Казачье (в других сообщениях упоминается Казачинское. – Авт.) – на острове. По предварительным данным, жертвами крушения стали два человека, возможно, оба пилоты. Также известно, что серьезно ранены несколько человек. Они находятся под обломками и не могут шевелиться.

Что известно

  • Самолет упал в четырех километрах от села Казачинское.
  • По предварительной информации, самолет разрушился при падении, а несколько человек успели выбраться из салона.
  • Самолет упал с низкой высоты. Четыре человека выжили, один находится в критическом состоянии. Еще 11 человек зажало в салоне, в каком они состоянии, неизвестно.
  • Губернатор области Игорь Кобзев сообщил, что все выжили.
  • Спасатели проверяют информацию о гибели одного из пилотов при крушении L-410 под Иркутском.

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