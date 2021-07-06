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Спасатели обнаружили обломки пропавшего на Камчатке Ан-26

6 июля 2021 13:03

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Спасатели выдвинулись в район обнаружения обломков. Географические особенности ландшафта усложняют спасательную операцию

Самолет Антонов Ан-26 разбился. Фото: коллаж "Сегодня"

Самолет Антонов Ан-26 разбился. Фото: коллаж "Сегодня"

Обломки Ан-26, пропавшего на Камчатке, обнаружены с вертолета спасателей у берега — в 3,8 километра от поселка Палана.

Как сообщает Интерфакс, катастрофа произошла, предположительно, при заходе на второй круг. В район обнаружения обломков выдвигаются специалисты для их обследования и дачи окончательного заключения о принадлежности обломков.

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По предварительным данным, погибли все пассажиры и экипаж.

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Первое фото места крушения Ан-16. Фото: Life shot

Первое фото места крушения Ан-16. Фото: Life shot

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Отмечается, что 6 июля самолет Ан-26, совершавший пассажирский рейс Петропавловск-Камчатский – Палана, в указанное время не вышел на плановый сеанс связи. По предварительным данным, на борту самолета находятся 22 пассажира, в том числе один ребенок, и 6 членов экипажа.

Также напомним, возле Гавайев рухнул Boeing. Инцидент произошел утром 2 июля по местному времени в нескольких километрах от аэропорта "Калаэлоа" на острове Оаху. После этого оперативно начали спасательную операцию.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

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