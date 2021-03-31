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"Спутник V", дубль два: в России заявили о создании первой в мире COVID-вакцины для животных

31 марта, 10:54

Виталий Семченко Виталий Семченко

Массовое производство препарата планируют начать уже в апреле

В России заявили о создании и регистрации первой в мире вакцины от коронавируса для животных.

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Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

"Итоги исследований позволяют сделать заключение о безвредности вакцины и о ее высокой иммуногенной активности, поскольку у всех испытуемых вакцинированных животных в 100% случаев были выработаны антитела к коронавирусу", – сообщил заместитель руководителя организации Константин Савенков.

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Он добавил, что вакцина вырабатывает у животного иммунитет не менее чем на шесть месяцев. Массовое производство препарата может начаться уже в апреле.

Напомним, согласно заявлениям РФ, в октябре прошлого года она первой в мире разработала вакцину от коронавируса. Препарат назвали Sputnik V в честь успешного запуска первого спутника СССР в 1957 году, который дал старт освоению космоса. Однако доказательств эффективности препарата нет. Поэтому применяют вакцину в основном союзники и сателлиты РФ. Что не так с российской вакциной и почему ей нигде в мире не доверяют – читайте в материале "Сегодня".

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Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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Россия животные вакцинация животное коронавирус
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